Разводящаяся Пелагея похвасталась шикарной фигурой в бикини

В "Инстаграм" артистки появились кадры, сделанные летом 2019 года. В то время в ее семье царила любовь и гармония. На снимках счастливая Пелагея запечатлена в различных нарядах, которые подчеркивают ее фигуру.
Также
среди них есть достаточно пикантный кадр, где она позирует перед зеркалом в
купальнике. Примечательно, что на всех фотографиях мама без макияжа.
Пользователи в комментариях были в восторге от таких снимков: "Сколько красивых фотографий! Улыбайтесь всегда!", "Сладкие девчонки! Пелагея без макияжа сама молодость и красота!", "Вам так хорошо без тонны косметики!", "Пелагеюшка, какая у тебя красивая дочка!"
Напомним, что сейчас певица Пелагея переживает не самый простой период своей жизни. Она разводится с Иваном Телегиным, который после трех лет брака ушел к другой женщине. Изначально они планировали разойтись без претензий друг другу и дележа имущества.
Но теперь супруги выставляют друг другу судебные иски. Также недавно стало известно, что Телегин скрывает огромные деньги от бывшей жены. Хоккеист боится, что певица лишит его половины жилплощади, которая оценивается в 85 миллионов рублей.
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