Пелагея запретила Телегину приближаться к дочери: Общение только по видеосвязи

Прожив в браке три года, знаменитости приняли решение развестись, однако это оказалось не так просто. Пелагея и Иван Телегин то и дело подают друг на друга в суд в попытке разделить многомиллионное имущество.

Как стало известно, все могло бы пройти менее болезненно. Оказывается, пара уже собиралась подписывать мирное соглашение, как вдруг артистка подала иск о взыскании алиментов, о котором Иван Телегин узнал из прессы.

Адвокат спортсмена заявила, что изначально обоих супругов устраивало, что бывший муж будет платить одну четвертую своих доходов на содержание ребенка. Сумму в 800 тысяч рублей Марианна Мировая назвала более чем достойной.

Также юрист отметила, что в СМИ с подачи Пелагеи распространяется ложная информация о личной жизни хоккеиста и его отношениях с дочерью Таисией. Правозащитница заверила, что отцу запрещают видеться с малышкой, стараясь всеми способами оградить его от воспитательного процесса. Певица предложила общаться с девочкой только по видеосвязи. При этом Иван Телегин как помогал Пелагее материально, так и продолжает это делать.

Адвокат также рассказала, как происходит процесс раздела имущества. Супругам необходимо поделить квартиру в центре Москвы, два машиноместа, автомобиль "Бентли" и загородный дом, купленный в ипотеку. Ранее артистка хотела, чтобы апартаменты и парковочные места остались ей, а коттедж отошел супругу. Иван Телегин был не против.

Однако теперь Пелагея решила побороться и за дом. Певица пытается доказать в суде, что квартира была ей подарена матерью, поэтому не подлежит дележке, а значит, она имеет право и на особняк.