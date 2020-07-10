Пелагея запретила Телегину приближаться к дочери: Общение только по видеосвязи

Как стало известно, все могло бы пройти менее болезненно. Оказывается, пара уже собиралась подписывать мирное соглашение, как вдруг артистка подала иск о взыскании алиментов, о котором Иван Телегин узнал из прессы.
Адвокат спортсмена заявила, что изначально обоих супругов устраивало, что бывший муж будет платить одну четвертую своих доходов на содержание ребенка. Сумму в 800 тысяч рублей Марианна Мировая назвала более чем достойной.
Также юрист отметила, что в СМИ с подачи Пелагеи распространяется ложная информация о личной жизни хоккеиста и его отношениях с дочерью Таисией. Правозащитница заверила, что отцу запрещают видеться с малышкой, стараясь всеми способами оградить его от воспитательного процесса. Певица предложила общаться с девочкой только по видеосвязи. При этом Иван Телегин как помогал Пелагее материально, так и продолжает это делать.
Адвокат также рассказала, как происходит процесс раздела имущества. Супругам необходимо поделить квартиру в центре Москвы, два машиноместа, автомобиль "Бентли" и загородный дом, купленный в ипотеку. Ранее артистка хотела, чтобы апартаменты и парковочные места остались ей, а коттедж отошел супругу. Иван Телегин был не против.
Однако теперь Пелагея решила побороться и за дом. Певица пытается доказать в суде, что квартира была ей подарена матерью, поэтому не подлежит дележке, а значит, она имеет право и на особняк.
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