Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме

Любовь Успенская до сих пор тяжело переживает конфликт с единственной дочерью Татьяной Плаксиной. В какой-то момент артистке даже стало плохо.

Настоящий скандал между Любовью Успенской и Татьяной Плаксиной разгорелся несколько месяцев назад. Тогда единственная дочь популярной певицы дала откровенное интервью, в котором объявила, что долгие годы терпела унижения и давление от артистки. Более того, в какой-то острый момент певица даже якобы набросилась на дочь и стала ее душить.

Разразился жуткий скандал. Любовь Успенская немедленно заявила, что Татьяна лжет. Будто бы она пошла на это под влиянием некоторых третьих лиц, а еще у нее большие проблемы с психикой после того, как она при загадочных обстоятельствах сломала челюсть и лишилась нескольких зубов.

В результате спустя несколько эфиров самых разных шоу Татьяна Плаксина уехала в Америку к отцу, а Любовь Успенская осталась жить в одиночестве в подмосковном особняке. Артистка так и не смогла найти общий язык с взбунтовавшейся наследницей. Певица убеждена, что та ее предала. Успенская оборвала все связи с дочкой.

В результате конфликта здоровье Любовь Успенскую стало подводить. "Я недавно встала ночью попить воды, зашла в ванную, а проснулась на полу. Вся в воде, чашка разбита. Сняла с себя ночную рубашку, она мешала мне ползти. После этого я месяц не вставала, лежала. Уколы утром и вечером делали. У меня было множество переломов", – сообщила певица.

Сейчас, по словам Любови Успенской, она посещает специализированную клинику, в которой прочищает себе сосуды головного мозга. Несмотря на стресс, артистка не скрывает, что живет ради благополучия дочери, впрочем, помогать ей никак не собирается.

"Пусть она заработает хотя бы на буханку хлеба и бутылку молока. Она не знает, что и сколько стоит. Пусть поймет, что у нее больше нет мамы, которая давала возможность жить в Коста-Рике, жить во Франции и учиться там", – отметила Любовь Успенская.

В свое время Татьяна Плаксина пыталась заниматься музыкой, искусством, языками. Однако так ни на чем и не остановилась. Певица объяснила: "Она никогда не доделывала какое-то дело до конца. Она все начинала и бросала. Теперь я не мешаю ей, пусть добьется чего-то. Пусть даже никто не знает, что это моя дочь", – заключила певица.