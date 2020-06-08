Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
Родители тайно залили могилу Началовой бетоном
"Болтается, как г*** в проруби": Водонаева раскрыла настоящую причину развода Гагариной
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
"Долгое время не хотел говорить об этом": в семью избранника Бузовой пришла беда
Даша Жукова дала откровенное интервью
партнеры
Понедельник
8 июня
Лента новостей
15:11
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
15:03
Сын показал подтянутого Бондарчука на велопрогулке: Проводим оперативные мероприятия
14:54
Избитую мужем до черноты Валерию отказались спасать врачи
14:52
Юлия Ковальчук откровенно рассказала о своем недостатке
14:49
На Урале умер надышавшийся газом подросток
14:41
Под Москвой мужчина украл со склада мебель на миллион рублей
14:40
Житель Подмосковья заколол жену ножом в ходе ссоры
14:40
Оскандалившийся Пригожин нашел новый способ заработка: Пойду "бомбить"
14:12
Россиянам разрешили выезжать за границу для учебы, работы или лечения
14:11
Жаривших шашлык на Вечном огне петербуржцев отправили под суд
14:06
Объявлено об отмене режима самоизоляции и пропусков в Москве
13:51
Звезда "Ворониных" Юлия Куварзина и ее дочь вынуждены экономить
13:50
Друг сообщил о состоянии госпитализированного Джигарханяна
13:44
Пострадавший от наводнения Пенкин взмолился о помощи: Это встало мне в 10 миллионов
13:33
"Грязные поступки не прощаю": Тарасова разгромила избивавшего жен Башарова
13:29
Конор Макгрегор объявил об уходе
13:24
"Хватит приукрашивать размеры": участников "Дома-2" заставили вынуть носки из трусов
13:18
Звезда сериала "СашаТаня" Валентина Рубцова осталась недовольна своим внешним видом
12:59
В России хотят ввести минимальный почасовой размер оплаты труда
12:46
Тайный брак: всплыли сенсационные детали личной жизни Кокшенова
12:43
Новые жуткие подробности смерти покончившей с собой Юлии Норкиной
12:42
Брат-игумен принял набожного Милоша Биковича в монастыре
12:24
Умер устроивший в Москве стрельбу преступник
12:18
Звезда Comedy Woman ошарашила неожиданным признанием
12:03
Поклонники обсуждают детское фото звезды "Великолепного века" Мерьем Узерли: Кривые зубы
11:53
Шок: Семенович изменилась до неузнаваемости
11:43
"Сердце может не выдержать": врачи спасают узнавшую об умирающем Джигарханяне Цымбалюк-Романовскую
11:31
Екатерина Климова показала дачу в Подмосковье: дом, парник и грядки
11:20
Джигарханян с инсультом в реанимации
11:16
В Петербурге школьники зверски избили ребенка
11:09
Собянин объявил о снятии карантина в Москве: все подробности
10:57
Экс-участник группы "Агата Кристи" разбился в аварии
10:57
Ругань и угрозы: взбешенная Гузеева окрысилась на критиков
10:41
Дочь Марата Башарова обратилась к его экс-женам: Незаслуженно поливают грязью
10:41
Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 8 985 человек
10:27
"Они вместе с юности": раскрыта правда о неразлучном с Киркоровым красавчике
10:18
Модель-пенсионерку атаковали 20-летние поклонники
10:17
Муж откровенно о разводе с Полиной Гагариной
09:54
"За гранью приличия!": Цымбалюк-Романовская устроила демарш после похорон Норкиной
09:54
"Противно смотреть": похваставшегося богатством Плющенко пристыдили
09:46
В Москве умер еще 51 пациент с коронавирусом
09:38
Как Бабкина зарабатывает на своей болезни
09:18
Что убитый горем Норкин положил в гроб жене
09:06
"Страшно стало": Королеву с веником распекли за глупое поведение
09:02
Васильева накинулась на изгнанного с похорон Панина
08:57
Лишившаяся жилья Нинидзе просит о помощи
08:14
Назван срок появления лекарства от коронавируса в России
07:55
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
06:00
Седокова взбудоражила фанатов откровенным фото из ванной
04:01
"Зачем я здесь?": Водонаева поделилась постыдным видео
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская ответила за плевок в сторону мертвой жены Норкина
Как Началова: Норкина в гробу выглядела гламурной фотомоделью
Поклонники потеряли Бари Алибасова
Три причины, почему Лукашенко отказался признать российский Крым
"Сердце может не выдержать": врачи спасают узнавшую об умирающем Джигарханяне Цымбалюк-Романовскую
Появились подробности похорон жены ведущего Норкина
Шоу-бизнес
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме

Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме

Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любовь Успенская до сих пор тяжело переживает конфликт с единственной дочерью Татьяной Плаксиной. В какой-то момент артистке даже стало плохо.
прочитано 549 раз

Настоящий скандал между Любовью Успенской и Татьяной Плаксиной разгорелся несколько месяцев назад. Тогда единственная дочь популярной певицы дала откровенное интервью, в котором объявила, что долгие годы терпела унижения и давление от артистки. Более того, в какой-то острый момент певица даже якобы набросилась на дочь и стала ее душить.

ПО ТЕМЕ

"Это кошмар!": Успенская растеряла всю красу на карантине

Больная дочь обратилась к Любови Успенской: Ты соучастница!

 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Разразился жуткий скандал. Любовь Успенская немедленно заявила, что Татьяна лжет. Будто бы она пошла на это под влиянием некоторых третьих лиц, а еще у нее большие проблемы с психикой после того, как она при загадочных обстоятельствах сломала челюсть и лишилась нескольких зубов.

В результате спустя несколько эфиров самых разных шоу Татьяна Плаксина уехала в Америку к отцу, а Любовь Успенская осталась жить в одиночестве в подмосковном особняке. Артистка так и не смогла найти общий язык с взбунтовавшейся наследницей. Певица убеждена, что та ее предала. Успенская оборвала все связи с дочкой.

В результате конфликта здоровье Любовь Успенскую стало подводить. "Я недавно встала ночью попить воды, зашла в ванную, а проснулась на полу. Вся в воде, чашка разбита. Сняла с себя ночную рубашку, она мешала мне ползти. После этого я месяц не вставала, лежала. Уколы утром и вечером делали. У меня было множество переломов", – сообщила певица.

Сейчас, по словам Любови Успенской, она посещает специализированную клинику, в которой прочищает себе сосуды головного мозга. Несмотря на стресс, артистка не скрывает, что живет ради благополучия дочери, впрочем, помогать ей никак не собирается.

"Пусть она заработает хотя бы на буханку хлеба и бутылку молока. Она не знает, что и сколько стоит. Пусть поймет, что у нее больше нет мамы, которая давала возможность жить в Коста-Рике, жить во Франции и учиться там", – отметила Любовь Успенская.

В свое время Татьяна Плаксина пыталась заниматься музыкой, искусством, языками. Однако так ни на чем и не остановилась. Певица объяснила: "Она никогда не доделывала какое-то дело до конца. Она все начинала и бросала. Теперь я не мешаю ей, пусть добьется чего-то. Пусть даже никто не знает, что это моя дочь", – заключила певица.

Автор: 8 июня 2020, 15:11 Источник: Ты не поверишь! ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Журналист о ситуации в Белоруссии: Лукашенко напуган, и это видно
Путин указал главе "Норникеля" на ошибку: Не пришлось бы нести такие расходы
Лукашенко перед выборами накинулся на оппонента: Наглец, такой чистый и пушистый!
Путин поздравил дозвонившегося ему Трампа

Шоу-бизнес

Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
Избитую мужем до черноты Валерию отказались спасать врачи
Юлия Ковальчук откровенно рассказала о своем недостатке
Оскандалившийся Пригожин нашел новый способ заработка: Пойду "бомбить"

Проишествия

Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН
Режим ЧС и гнев Путина: разлив топлива в Норильске обернулся серьезными последствиями
На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Зачем я здесь?": Водонаева поделилась постыдным видео

Теледива долго не решалась рассказать о позоре

Шоу-бизнес

Джигарханян с инсультом в реанимации

Состояние артиста оценивается как тяжелое
Шоу-бизнес

"За гранью приличия!": Цымбалюк-Романовская устроила демарш после похорон Норкиной

Все случившееся кажется непристойным
Шоу-бизнес

Лишившаяся жилья Нинидзе просит о помощи

Поклонники обсуждают публикацию звезды

Гороскоп

Совет на выходные 6-7 июня 2020 года
Гороскоп на выходные 6-7 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Василиса Володина предупредила россиян о важных последствиях грядущего лунного затмения

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки
Загитова лишилась крупной суммы из-за смертельной пандемии
Светлана Журова потеряла ребенка
Журова о романе с принцем Монако: Была симпатия

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+