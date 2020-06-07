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Наргиз поведала о желании стать гинекологом

Наргиз поведала о желании стать гинекологом

Наргиз Закирова. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наргиз Закирова стала новой гостьей шоу "Вечерний Ургант". 49-летняя певица в прямом эфире призналась, что жалеет о выборе, который сделала несколько лет назад.
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Участница проекта "Голос" никогда не рассказывала о своем детстве и старалась фокусировать внимание прессы исключительно на творчестве. Только Ивану Урганту удалось разговорить певицу и узнать, почему Наргиз так редко упоминает детские мечты.

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 Наргиз Пулатовна Закирова

Наргиз Пулатовна Закирова Певица

 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Наргиз Закирова призналась, что ее увлечения многим кажутся странными, а иногда и вовсе отталкивают знакомых. Когда певица была совсем юной, она мечтала стать гинекологом, чтобы помогать женщинам бороться с неуверенностью в себе. Девочка самостоятельно добывала специальную литературу и изучала медицину.

"У нас был соседский мальчишка, а у него родители были гинекологи. И вот я приходила к нему, забирала эти учебники, изучала", – рассказала артистка в прямом эфире.

Однако, когда певица немного подросла, она обратила внимание на еще одну медицинскую профессию. Наргиз загорелась идеей стать патологоанатом. Звезда рассказал Ивану, что в то время, когда она жила в Америке, ей выпала возможность поработать в похоронном доме.

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Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant)

Стоит отметить, что спустя несколько лет Наргиз снова вернулась к изучению интересующего ее направления. Артистка призналась, что благодаря самоизоляции у нее появилось свободное время на занятие любимым делом. Сейчас Закирова увлечена процессом трепанации черепа.

Автор: 7 июня 2020, 02:23 Источник: Шоу "Вечерний Ургант" ✓ Надежный источник

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