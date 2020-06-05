Сотни миллионов: родные делят шикарное наследство Михаила Кокшенова

"Женя, Женечка и "катюша"", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Белые росы", "Ширли-мырли" – Михаил Кокшенов сыграл почти в полутора сотнях фильмов. Во многих лентах его роли эпизодические, но гонорары актер получал приличные. Это позволило ему оставить хорошее наследство.



Михаил Кокшенов был женат трижды. От первой жены у него есть дочь – журналист Алевтина Вокрош 33 лет. С третьей супругой, предпринимателем Натальей Лепехиной, он познакомился уже на пенсии. После 20 лет второго брака ушел именно к ней. Две ее взрослые дочери приняли Михаила Михайловича как родного.

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А вот с родной у Кокшенова были отношения очень напряженные. Теперь же она среди главных претендентов на наследство. И претендовать есть на что. В третий раз актер женился на довольно богатой женщине, которая владеет собственной нефтяной компанией во Владимире.

В 2010 году Михаил и Наталья купили апартаменты в новом доме неподалеку от "Мосфильма" общей площадью 300 квадратных метров. Сделали шикарный ремонт, обустроили две спальни, бильярдную. Почти все предметы интерьера обтянуты крокодиловой кожей, подушки и шторы куплены у одной итальянской фирмы.

Отличительная особенность жилища – панорамные окна и интересный дизайн. Как рассказал "Дни.ру" риелтор, стоимость такой квартиры начинается от 90 миллионов рублей.

Также в собственности у актера был загородный дом с большим участком и альпийской горкой. Подобная недвижимость в Подмосковье стоит около 50 миллионов. Разделить шикарное наследство предстоит родным Кокшенова.