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Шоу-бизнес
Панин убежал от заведенного Пригожина

Панин убежал от заведенного Пригожина

Алексей Панин. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Иосиф Пригожин продолжает отбиваться от нападок тех, кто не согласен с его мнением о влиянии пандемии коронавируса на доходы звезд шоу-бизнеса. Продюсер горит желанием пообщаться с раскритиковавшим его Алексеем Паниным.
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Продюсер Иосиф Пригожин после резонансных слов о бедственном положении российских артистов успел затеять конфликт с несколькими звездами. При этом Алексей Панин, втянутый в скандал, от разговора с супругом Валерии всячески открещивается.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Одиозный артист сообщил журналистам радиостанции "Говорит Москва", что выяснение отношений с Пригожиным его вовсе не интересует. Ряд СМИ поспешили окрестить позицию Панина банальной трусостью, однако у звезды нашлись свои доводы.

Алексей заявил, что уже успел забыть о словах мужа певицы Валерии. На данный момент Панин готовится к выходу киноленты "Я вернулся", над которой артист упорно работал последнее время. В проекте задействована большая команда талантливых людей, включая Никиту Джигурду.

По словам Панина, ему просто некогда реагировать на эмоциональные пассажи Пригожина. Кроме того, актер порекомендовал продюсеру позвонить кошкам Куклачева, если ему так не терпится высказаться.

Напомним, недавно Иосиф Пригожин заявил, что государству следует финансово поддержать представителей шоу-бизнеса и сферы искусства, поскольку они в период карантина остались без заработка. Подобная точка зрения вызвала насмешки со стороны солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова.

Автор: 4 июня 2020, 17:37 Источник: Радиостанция "Говорит Москва" ✓ Надежный источник
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Как менялся Алексей Панин

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