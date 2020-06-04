Панин убежал от заведенного Пригожина

Иосиф Пригожин продолжает отбиваться от нападок тех, кто не согласен с его мнением о влиянии пандемии коронавируса на доходы звезд шоу-бизнеса. Продюсер горит желанием пообщаться с раскритиковавшим его Алексеем Паниным.

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