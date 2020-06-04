Панин убежал от заведенного Пригожина

Продюсер Иосиф Пригожин после резонансных слов о бедственном положении российских артистов успел затеять конфликт с несколькими звездами. При этом Алексей Панин, втянутый в скандал, от разговора с супругом Валерии всячески открещивается.
Одиозный артист сообщил журналистам радиостанции "Говорит Москва", что выяснение отношений с Пригожиным его вовсе не интересует. Ряд СМИ поспешили окрестить позицию Панина банальной трусостью, однако у звезды нашлись свои доводы.
Алексей заявил, что уже успел забыть о словах мужа певицы Валерии. На данный момент Панин готовится к выходу киноленты "Я вернулся", над которой артист упорно работал последнее время. В проекте задействована большая команда талантливых людей, включая Никиту Джигурду.
По словам Панина, ему просто некогда реагировать на эмоциональные пассажи Пригожина. Кроме того, актер порекомендовал продюсеру позвонить кошкам Куклачева, если ему так не терпится высказаться.
Напомним, недавно Иосиф Пригожин заявил, что государству следует финансово поддержать представителей шоу-бизнеса и сферы искусства, поскольку они в период карантина остались без заработка. Подобная точка зрения вызвала насмешки со стороны солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова.
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