Удалила ребра и поменяла форму глаз: Кравец откровенно обо всех пластических операциях

Благодаря чудесам пластической хирургии сегодня даже бабушки выглядят юными прелестницами. Тут подшить, здесь утянуть, там вколоть – и вуаля! Интересно, что в рекламе клиник, где занимаются возвращением вечной молодости, часто используют изображение актрисы и певицы Алены Кравец. Мол, на ангелоподобную звезду скорее клюнут.

"Сама юность волнующая,/ Сама младость ликующая,/ К поцелуям зовущая,/ Вся такая воздушная", – писали Ильф и Петров про Елену Боур. Эти слова из романа "12 стульев" относятся в полной мере и к нашей знаменитой современнице Алене Кравец.



"Юность, свежесть, молодость и красоту можно сохранить, продлить на многие лета, – считает Алена. – И без всяких нитей, ботокса и всевозможных пластических операций, которые так яростно мне приписывают некоторые недобросовестные сайты пластической хирургии".

"По их "экспертному мнению", я даже ребра себе удалила и поменяла форму глаз! – негодует Алена. – На такие горе-сайты мы с моим адвокатом будем подавать иски в суды. На бессовестных жуликов, которые беззастенчиво торгуют моим именем, заманивая в свои сети наивных, легковерных девушек и женщин".

Кравец не хочет, чтобы наглецы зарабатывали на ее образе. Кроме того, желает предостеречь девушек, которые в желании быть похожими на нее ложатся на стол хирурга. Звезда знает, сколь опасными могут быть подобные манипуляции с внешностью.

Александр Пушкин писал, что Анна Керн – "гений чистой красоты". Словами классика можно описать и Алену. Ей уже заметно за 30, но даст фору она иным 17-летним красоткам. В последнее время на съемках передач Кравец даже не надевает свой знаменитый парик, чтобы подчеркнуть естественность и натуральность во всем.

"Хорошие гены, правильное питание, спорт и соблюдение режима дня. Вот и все мои секреты, – уверяет Кравец. – Губы не увеличивала, нос не уменьшала, разрез глаз и скулы природные. Чего и всем желаю!"