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"Они уже давно разъехались": обнародованы детали громкого развода Асмус и Харламова

Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Новость о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус стала для многих шоком. Актеры прожили восемь лет, у них подрастает пятилетняя дочь Настя... Сегодня появляются самые невероятные слухи о причинах распада крепкой, как казалось всем, семьи. Поделилась своими соображениями и актиса, певица Алена Кравец.
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"Я часто видела Кристину Асмус с мужем Гариком Харламовым на различных фестивалях, премиях и премьерах, – говорит Кравец. – Из последних вспоминаются "Кома" и "Текст", которые презентовали еще до карантина".

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

"И вот сейчас в памяти всплыли какие-то подозрительные факты, на которые не обратила внимание в тот раз, – продолжает Алена. – В октябре прошлого года на премьере "Текста" Кристина появилась одна. Помню это отчетливо. И без обручального кольца. Тогда журналисты спрашивали, все ли хорошо у нее с супругом, а она лишь отшучивалась".

"Но в тусовке актерской уже не первый год ходили слухи о том, что пара на грани развода", – заверила Кравец.

"Общие знакомые говорили, что Кристина и Гарик уже давно разъехались и живут порознь"

"Мне же в этой связи жаль доченьку их, – смахивает слезу Алена. – Она сейчас в том возрасте, когда и папа, и мама рядом очень нужны. Если девочке или кому-то из ее родителей будет нужна помощь психолога, я с радостью помогу".

"Есть у меня и отличные специалисты по бракоразводным делам. Насколько я знаю, у супругов нет брачного контракта. Поэтому без адвоката не обойтись. Я сама переживала развод, поэтому помогу Кристине получить максимум на выходе", – заключили Алена.

25 июня 2020, 08:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

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