"Они уже давно разъехались": обнародованы детали громкого развода Асмус и Харламова

"Я часто видела Кристину Асмус с мужем Гариком Харламовым на различных фестивалях, премиях и премьерах, – говорит Кравец. – Из последних вспоминаются "Кома" и "Текст", которые презентовали еще до карантина".
"И вот сейчас в памяти всплыли какие-то подозрительные факты, на которые не обратила внимание в тот раз, – продолжает Алена. – В октябре прошлого года на премьере "Текста" Кристина появилась одна. Помню это отчетливо. И без обручального кольца. Тогда журналисты спрашивали, все ли хорошо у нее с супругом, а она лишь отшучивалась".
"Но в тусовке актерской уже не первый год ходили слухи о том, что пара на грани развода", – заверила Кравец.
"Общие знакомые говорили, что Кристина и Гарик уже давно разъехались и живут порознь"
"Мне же в этой связи жаль доченьку их, – смахивает слезу Алена. – Она сейчас в том возрасте, когда и папа, и мама рядом очень нужны. Если девочке или кому-то из ее родителей будет нужна помощь психолога, я с радостью помогу".
"Есть у меня и отличные специалисты по бракоразводным делам. Насколько я знаю, у супругов нет брачного контракта. Поэтому без адвоката не обойтись. Я сама переживала развод, поэтому помогу Кристине получить максимум на выходе", – заключили Алена.
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