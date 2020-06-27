Пелагея получит от Телегина алименты в огромном размере

О том, что бракоразводный процесс будет проходить за закрытыми дверями, уже говорили ранее. Бывший возлюбленный Пелагеи Иван Телегин зарабатывает прилично, поэтому он не хочет, чтобы посторонние узнали точные суммы доходов.
Обсуждать заработок хоккеиста будут во время рассмотрения иска певицы о взыскании алиментов. У супругов есть несовершеннолетний сын. Представитель спортсмена отметил, что размер алиментов определит суд. Согласно закону, такие средства удерживаются с дохода родителя и должны составлять четвертую часть заработка.
Сколько зарабатывает Телегин от контракта с ЦСКА – не секрет. Поэтому можно сделать вывод: спортсмен будет отдавать Пелагеи по одному миллиону рублей в месяц. Если же Иван войдет в сборную России на Чемпионате мира в 2021 году, то размер выплат, соответственно, увеличится.
Напомним, Пелагея и Иван Телегин расстались летом прошлого года. Однако об этом общественность узнала в декабре. Певице пришлось сделать заявление о разводе после того, как спортсмена увидели в компании новой избранницы.
Сообщалось, что супруги будут расставаться мирно. Но, очевидно, у них не получилось. Отношения экс-возлюбленных окончательно испортил квартирный вопрос. Рассматривать дело по существу в суде начнут уже 9 июля.
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