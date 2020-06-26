Отдай все: Телегин намерен после развода пустить Пелагею по миру

Знакомые с обстоятельствами развода друзья звездной пары уверяют, будто Телегин ходатайствовал, чтобы судебное заседание было закрытым. Пелагея настаивала на открытости процесса. У каждого здесь был свой резон.
Пелагея, как оказалась, хотела разделить все мирно, но выяснилось, что бывший муж скрывал от нее доходы и какую-то недвижимость. Сейчас все это постепенно выясняется. При этом на раздел имущества подал Телегин, отказавшись от предложения бывшей жены обойтись без тяжб.
А делить есть что. Например, шикарный четырехэтажный дом в Подмосковье за 55 миллионов рублей. Он, правда, находится в ипотечном залоге. На первоначальный взнос Пелагея и Иван скидывались, за ремонт заплатила певица. Супруги покупали этот дом для ребенка – 21 января 2017 года Пелагея родила дочь Таисию. Теперь отец девочки хочет забрать все себе.
Есть еще квартира, в которой они жили. Ее купила мать Пелагеи на свои деньги через два месяца после свадьбы, оформив недвижимость на дочь. Чеки и документы о покупке имеются, так что квартира Телегину точно не достанется.
Иван хотел оспорить многие положения и подал встречный иск. Однако документ содержал ошибки, поэтому суд его не принял – отправил на доработку.
Адвокатом в этом запутанном деле выступает Филипп Рябченко. Он работал с Натальей Потаниной, бывшей женой первого "форбса" России Владимира Потанина.
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