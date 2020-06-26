Отдай все: Телегин намерен после развода пустить Пелагею по миру

26 декабря 2019 года на своей странице в "Инстаграм" Пелагея объявила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным после трех лет брака. Артистка отметила, что они будут стараться мирно общаться ради дочери. Однако москвичей, как известно, испортил квартирный вопрос. Сохранить отношения бывшим членам одной семьи, кажется, вряд ли удастся.



Знакомые с обстоятельствами развода друзья звездной пары уверяют, будто Телегин ходатайствовал, чтобы судебное заседание было закрытым. Пелагея настаивала на открытости процесса. У каждого здесь был свой резон.



Пелагея, как оказалась, хотела разделить все мирно, но выяснилось, что бывший муж скрывал от нее доходы и какую-то недвижимость. Сейчас все это постепенно выясняется. При этом на раздел имущества подал Телегин, отказавшись от предложения бывшей жены обойтись без тяжб.

А делить есть что. Например, шикарный четырехэтажный дом в Подмосковье за 55 миллионов рублей. Он, правда, находится в ипотечном залоге. На первоначальный взнос Пелагея и Иван скидывались, за ремонт заплатила певица. Супруги покупали этот дом для ребенка – 21 января 2017 года Пелагея родила дочь Таисию. Теперь отец девочки хочет забрать все себе.

Есть еще квартира, в которой они жили. Ее купила мать Пелагеи на свои деньги через два месяца после свадьбы, оформив недвижимость на дочь. Чеки и документы о покупке имеются, так что квартира Телегину точно не достанется.

Иван хотел оспорить многие положения и подал встречный иск. Однако документ содержал ошибки, поэтому суд его не принял – отправил на доработку.

Адвокатом в этом запутанном деле выступает Филипп Рябченко. Он работал с Натальей Потаниной, бывшей женой первого "форбса" России Владимира Потанина.