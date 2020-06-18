Пелагея может затребовать у бывшего мужа полтора миллиона на содержание дочери

"Полюбовно" молодые люди так и не смогли договориться, именно поэтому расторжением брака занимаются юристы. Супруги вряд ли появятся в зале суда, однако такой вариант все же возможен, если стороны зайдут в тупик при обсуждении денежных выплат на ребенка.
Пелагея может рассчитывать на четверть дохода Ивана Телегина. Правда, учитывая, что у спортсмена есть еще один ребенок, адвокат может запросить о снижении ежемесячных выплат. В любом случае юрист со стороны певицы будет настаивать на фиксированной итоге – это порядка полутора миллионов рублей.
Однако не все так просто. Столь солидную сумму Пелагея получит лишь в лучшем случае. Все указывает на то, что Иван Телегин предоставит все возможные справки, чтобы уменьшить алименты до компромиссных 500 или 600 тысяч.
Напомним, о расставании с мужем певица объявила в ноябре 2019 года, однако подала на развод лишь спустя пять месяцев. Кто знает, возможно, она еще надеялась наладить отношения с хоккеистом.
Многие уверены, что Пелагея получила по заслугам, ведь в свое время она увела Телегина у его беременной подруги. Также девушка изводила супруга своей ревностью, пытаясь контролировать каждый шаг. Кстати, ходят слухи, что причиной развода стала именно неверность спортсмена.
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