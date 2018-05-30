Покаявшаяся звезда "Дома-2" отнесла дочь в церковь

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Лисова поделилась фотографиями с крещения дочери Мирославы. Звезда-скандалистка на таинстве выглядела очень смиренно.

В своем Instagram девушка опубликовала пост с серией снимков из храма. Ниже Лисова поблагодарила крестных родителей малышки.

"Я уверена, что Мира когда нибудь нам с Мишей скажет спасибо за то, что мы ей выбрали самых лучших духовных родителей Татьяну и Алексея 😊❤️ Вы без труда научите ее быть доброй, позитивной, открытой девочкой с большим сердцем❤️, потому что вы сами являетесь таковыми💗Спасибо, что согласились быть Крестными нашей девочки 👼Это очень Ответственная задача😘 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда реалити-шоу.

Пользователи Сети принялись поздравлять Анастасию и ее супруга Михаила, они отметили, что девочка очень похожа на папу. "Ангелочек.Счастья, любви, добра, здоровья, вам всем", "Поздравляю!!! Фотки такие троготильные🤗", "Настя, поздравляем вас!!!Это такое событие!!!здоровья малышке,пусть с ней всегда будет благодать Божия!!!!!!!!!!!" – писали поклонники в комментариях.

Публикация от Анастасия Лисова (@anastasiyalisova7) 29 Май 2018 в 1:09 PDT

Также фолловеры отметили, что Анастасия очень похорошела после рождения Мирославы. Она как будто стала еще красивее.

Добавим, что Лисова изменилась не только внешне, но и внутренне – стала спокойнее и рассудительней. Вспомнить хотя бы ее непотребное поведение на проекте "Дом-2". Тогда она и участница телестройки Александра Артемова устроили жуткую драку. Анастасия бросала в Сашу всем, что подворачивалось под руку на кухне, а в какой-то момент запустила в соперницу ножом. В результате кровопролитной схватки Саша лишилась наращенных волос, а на теле Насти было огромное количество синяков и ссадин. Девушек разнимали парни и съемочная группа. В общем, еще недавно она зажигала на самом разнузданном шоу страны, а теперь смиренно стоит в храме. Видимо, покаялась.