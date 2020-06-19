Возлюбленная Тимати дала странный совет по поводу отношений: Пойти и изменить ему

Анастасия Решетова часто общается с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Девушка делится советами по воспитанию ребенка и рассказывает секреты гармоничных отношений.

На этот раз модель ответила на вопрос поклонницы, что делать с мужской изменой. Она уверена: возлюбленному стоит отомстить, правда, только в том случае, если проблема не в вас. "Пойти и изменить ему тоже", – написала девушка Тимати.

Подобный ответ слегка озадачил поклонников. Фанаты уточнили, поступит ли так звезда, если отец ее сына вдруг окажется неверен. Анастасии Решетовой пришлось оправдываться за сказанное.

Как отметила знаменитость, все ситуации сугубо индивидуальны, а в большинстве случаев, конечно же, нужно уходить от изменщика. Также она заявила, что не примеряет подобные случаи на себя и никому не советует.

Девушка Тимати считает, что только сердце сможет подсказать, как правильно поступить. Единственное, чего она не рекомендует делать, так это рыдать в подушку.

Анастасия Решетова начала встречаться с рэпером в 2017 году. Пара долго скрывала роман, да и в целом предпочитает не комментировать свои отношения. Прошлой осенью у влюбленных родился сын Ратмир. Поклонники с нетерпением ждут свадьбы кумиров, однако Тимати не спешит вести подругу под венец.