Решетова съязвила после нарушения закона о перевозке детей в автомобиле

24-летняя возлюбленная Тимати Анастасия Решетова часто подвергается критике со стороны подписчиков. Некоторые критикуют модель за неправильное, на их взгляд, обращение с сыном.
Например, недавно пользователи Сети сделали замечание Решетовой за то, что она неправильно перевозит ребенка в автомобиле. Избранница рэпера посадила Ротмира на свои колени и во время езды придерживала его рукой. Анастасия не забыла пристегнуть ремень безопасности.
После очередной порции критики Решетова решила сделать пост в своем инстаграм-аккаунте. Она перечислила все недавние замечание подписчиков и съязвила, назвав себя горе-матерью.
"В баню ребенка вожу, неправильно пристегиваю, разрешаю трогать котов и (о, ужас!) даже грызть баранку. Всегда умиляюсь тому, как разнятся мнения в рамках материнства (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.)", – написала модель.
Анастасия отметила, привыкла слушать лишь свое материнское сердце. Да и ребенок ничего против не имеет, сказала она.
Пользователи Сети обратили внимание, что в некоторых случаях, действительно, не следует слушать совета других людей. Однако правила перевозки детей прописаны в законе и их нужно соблюдать.
Поясним – в России детей до 12 лет можно перевозить в автомобиле только при использовании специального удерживающего устройства (кресло, люлька и т.п.). За нарушение правила предусматривается штраф.
Напомним, недавно Анастасия Решетова заставила усомниться поклонников в ее фамилии. На неком письме было написано "Анастасия Юнусова". После этого появились слухи о тайной свадьбе модели и рэпера Тимати.
Популярные темы форума
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Любовь проходит, Путин никогда!
Мне 74. Хорошее здоровье и я хочу ребенка. Ему 57 лет.
Заголовки публикаций СМИ в инете
Ефремова посадят?
Какое наказание заслужил Ефремов?
Вы бы хотели вернуть советский союз?
Есть девушка у Клавы???
Кошка лезет на стол
У людей денег нету а цены растут как на дрожах