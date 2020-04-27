"Живем в постоянном страхе": брошенную Жуковым жену с 6 детьми преследуют странные мужики

После того, как Рома Жуков ушел из семьи, его бывшая жена Елена в одиночку поднимает их шестерых детей. А тут еще появились люди, требующие вернуть долги, которые в свое время занимал ее экс-супруг.

Пока Рома Жуков наслаждается жизнью с новой возлюбленной, его бывшая жена Елена крутится как может. Мало того, что ей приходится одной содержать многочисленное потомство (по ее словам, бывший муж помогает редко и мало), так еще ей начали поступать угрозы от каких-то людей, которым Рома Жуков задолжал большие деньги.

Впрочем, от слов эти люди перешли к действиям. Они пришли прямо в дом к Елене. "Трое человек, чьи лица были прикрыты медицинскими масками, настойчиво интересовались моей семьей", – сообщила бывшая жена некогда популярного артиста. По словам Елены, с этими мужчинами столкнулась ее мама, когда пошла выгуливать собаку.

"Вначале они уточнили, в этой ли квартире живет семья Жуковых, а потом назвали имя одного из моих детей и требовательно начали спрашивать, находится ли этот ребенок сейчас в квартире", – рассказала Елена. Вот только мать не стала вести с ними долгих бесед и ушла, оставив все вопросы без ответа.

Тогда эти люди начали стучать в дверь квартиры. От шума сработала сигнализация, и мужчины быстро исчезли. "Хорошо, что в подъезде есть охрана, но мы все равно живем в постоянном страхе", – призналась Елена.

Женщина констатировала, что в нынешних реалиях некогда близкие друзья теперь отстраняются и даже пытаются нажиться. Зато Елене и ее детям помогают совершенно посторонние люди. Это рестораторы, сообщества многодетных семей, психологи и работники различных фондов. Онлайн-школы занимаются с детьми Ромы Жукова бесплатно.

"Обидно, что ни крестные, ни родные со стороны папы Ромы о детях даже не вспоминают. Сам папа делает вид, что его "хата с краю", – с горечью констатировала Елена Жукова в разговоре с "Собеседником".