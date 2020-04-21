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Ковальчук и Чумаков раскрыли подробности сексуальной жизни

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук с мужем стали новым гостями шоу "Импровизация" на ТНТ. В передаче они раскрыли свои интимные секреты.
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Артисты не впервые приходят в студию "Импровизации". Ведущий Павел Воля отметил, что Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков являются любимчиками зрителей.

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Так, за прошлые выступления исполнители успели доказать, что способны справиться с любой задачей. Наиболее интересным эпизодом выпуска станет откровенный разговор Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова с психологом.

Пара поделится подробностями сексуальной жизни. Артист расскажет, распевается ли он во время интимной близости. Также звезды вспомнят забытое за время самоизоляции из-за эпидемии коронавируса в России ощущение, каково это встречать в квартире родственников.

Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились спустя шесть лет отношений, а два года назад у них родилась дочь Амелия. После появления ребенка семья много времени проводит в Испании, где у них есть собственные апартаменты.

Как писали "Дни.ру", ранее в программе "Судьба человека" на канале "Россия 1" Юлия Ковальчук с мужем рассказали о самом начале отношений. Их роман закрутился во время участия в проекте "Танцы на льду". Пара много времени проводила вместе из-за тренировок. Когда они поняли, что их тянет друг к другу, оба были несвободны. Но они за пару недель разделались с прошлым и с тех пор не расстаются.

Автор: 21 апреля 2020, 17:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась красавица Юлия Ковальчук

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