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Нож в спину: внучка не отдала квартиру

Нож в спину: внучка не отдала квартиру "бомжихе" Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина. Кадр youtube.com
Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в студии шоу "Пусть говорят", чтобы расставить все точки над i в скандале с ее квартирами. Также актриса надеялась, что внучка Анна Шукшина обратно перепишет на нее недвижимость в Финляндии, однако этого так и не случилось.
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Лидия Федосеева-Шукшина за долгие годы нажила внушительную недвижимость. Однако артистка раздала ее всей своей большой родне. В итоге, по словам актрисы, сама она стала практически "бомжихой", ведь даже мемориальная квартира ее мужа Василия Шукшина целиком ей не принадлежит.

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Так получилось, что несколько квартир досталось внучке Лидии Федосеевой-Шукшиной Анне. Одно жилье – в Санкт-Петербурге – она продала, записанную на нее часть четырехкомнатных апартаментов на улице Бочкова в Москве (та самая квартира ее именитого деда) – тоже. А еще на Анну любящая бабушка переписала недвижимость в Финляндии. Именно ее Лидия Федосеева-Шукшина и хочет себе вернуть.

Анна уверяла, что обязательно сделает это, ей даже дали все необходимые бумаги, сама актриса утверждала, ссылаясь на слова внучки, что та все подпишет, ведь Финляндию она все равно не любит. Но не тут-то было. Появившаяся в студии Аня заявила, что ничего отдавать бабушке не будет.

"Подумала я как следует, посидела подумала – не достанется эта квартира бабушке, если я даже перепишу ее на нее. Тут же уйдет! В момент! Моментально! Влет! Либо Ольга ее тут же на себя перепишет, либо Бари Каримович", – заявила Анна, буквально вонзив нож в спину родному человеку.

При этом внучка уверила Лидию Федосееву-Шукшину, что эта квартира все равно принадлежит ей, она может бывать там в любое время когда захочет. Кстати, то же самое говорит и муж актрисы, продюсер Бари Алибасов, на которого та переписала квартиру в Новой Москве, а тот, в свою очередь, оформил жилье на своего молодого помощника Сергея Моцаря.

Теперь актриса утверждает, что подписывала бумаги вслепую. "Помню, что долго лежала в больнице, а когда выписалась, то Бари и его адвокат Сергей Жорин привезли меня в контору, дали подписать некий листочек. Я спрашиваю его, мол, что это. Он говорит: "Подписывай, я же подписал". Ну я и решила, что все нормально", – рассказала Лидия Федосеева-Шукшина.

Теперь актриса настаивает, чтобы ей вернули эту квартиру. Ее поддерживает младшая дочь Ольга, которая открыто конфликтует с Бари Алибасовым. Тот тоже не скрывает эмоций, называя ее "мразью" и "воровкой". Он убежден, что младшая дочь хочет забрать себе недвижимость актрисы.

В конце шоу Лидия Федосеева-Шукшина призвала мужа извиниться перед Ольгой. "Бари, я к тебе обращаюсь с таким вопросом. Ты Ольгу публично назвал воровкой. Как ты мог такое сказать? А если это сказал твой сын, то извиниться следует ему", – заявила актриса.

Автор: 16 июня 2020, 08:57 Источник: "Пусть говорят" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ольга Медведева (Туркина)
Ответить
Внучка омерзительна! Хитрая и алчная! Прибрала к рукам все , что можно. По сути , квартира в Финляндии впоследствии должна бы отойти к Вере, ее названной дочери. Это было бы справедливо, но никак не кровным родственникам. В этой истории уважение вызывает только Мария .........
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