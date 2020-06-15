"Выполняют платный заказ": семья Армена Джигарханяна подверглась жуткой травле

Близкие Армена Джигарханяна каждый день читают сообщения с угрозами и наихудшими пожеланиями. Пасынок артиста уверен – за этим кто-то стоит.

Сын Татьяны Власовой, бывшей жены Армена Джигарханяна, Степан рассказал в своем инстаграм-аккаунте, что семью затравили в Сети. Сообщения адресованы ему и его матери. Люди пишут, что желают смерти, и прочие гадости.

Степан решил разобраться. Недавно ему удалось пообщаться с одним из авторов злых комментариев. Таким образом мужчина узнал, что его семью "заказали". Кто стал зачинщиком травли, Джигарханян-младший пока не хочет рассказывать, но уже пригрозил этому человеку судом.

"Они не являются авторами, а лишь выполняют платный заказ", – написал Степан. Он также пояснил, что эти люди понятия не имеют, кому на самом деле пишут угрозы.

Напомним, недавно стало известно, что Армен Джигарханян попал в больницу. Якобы артист находился в тяжелом состоянии. Однако позже выяснилось – госпитализация была плановая. 84-летнему артисту провели поддерживающую терапию и диагностику организма.

Армена Борисовича уже выписали из медучреждения. Сейчас он живет с Татьяной Власовой, которая недавно перебралась из США в Россию.