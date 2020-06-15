Джигараняна выписали из больницы

Армен Джигарханян вновь заставил поклонников волноваться о своем здоровье после известий о том, что он попал в больницу. Сообщается, что знаменитому актеру и режиссеру потребовался профилактический осмотр из-за проблем со здоровьем.
Сейчас, по словам близкого друга артиста Артура Согомоняна, Армен Джигарханян выписан из больницы, передает Life.ru. Он находится дома.
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