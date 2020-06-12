Джигарханяна хотят вывезти за границу после сообщений об инсульте

Знаменитый режиссер был госпитализирован 7 июня. Некоторые СМИ писали, что 84-летний артист пережил инсульт и попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Быстро разлетевшиеся слухи о том, что Армен Джигарханян тяжело болен, вызвали тревогу у друзей и поклонников режиссера. Среди них были как обычные люди, так и звезды отечественного шоу-бизнеса.

Так, бывшая пассия пожилого актера – пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская – призналась, что после мрачного известия ей стало плохо. Знаменитость рассказала, что у нее заболело сердце и поднялось давление. Видимо, за невероятно долгий год совместной жизни она настолько прониклась артистом, что воспринимает его проблемы, как свои собственные.

А поклонница режиссера – певица Алена Кравец – решила привезти в больницу еды для своего кумира. Примечательно, что о том, какие фрукты и печенье любит Армен Джигарханян, она узнала все у той же Цымбалюк-Романовской, которая, разумеется, наизусть выучила все предпочтения бывшего мужа.

Тем не менее, близкий друг Джигарханяна – бизнесмен Артур Согомонян – успокоил общественность, заявив, что с Арменом Борисовичем все в порядке. В больнице он оказался лишь ради планового обследования, которое показало, что его здоровье в норме. Согомонян рассказал, что актера уже выписали из клиники, а родные и близкие уже запланировали вывезти артиста за границу города.