"Твоя Люба": Успенская больше не скрывает чувств к молодому красавцу из "Голоса"

Недавно Любовь Успенская опубликовала совместный снимок с Леваном Кбилашвили, где она нескромно обнимает его за торс. Уже тогда поклонники могли предположить, что между королевой шансона и грузинским певцом что-то есть. Но учитывая, что Успенская – весьма любвеобильная личность, можно было предположить – это просто флирт.
Однако Любовь Залмановна дала новый повод обсуждать ее личную жизнь. В День России артистка выложила в своем инстаграм-аккаунте еще одно фото, на котором она запечатлена с Леваном на сцене. Видно, как Кбилашвили и Успенская прильнули друг к другу и нежно смотрят в глаза.
Под снимком артистка поздравила мужчину с днем рождения и пожелала ему развития в карьере. Обращение Успенская закончила словами: "С Любовью, твоя Люба".
Некоторые пользователи Сети пожелали королеве шансона удачи в личной жизни, но нашлись и те, кто посмеялся над признанием артистки. Они отметили, что Леван слишком молод для Любови Залмановны. "Сынком может хорошим будет", "Усынови его, Люба", "Почему взяли моду вешаться на мужиков молодых?", – написали подписчики.
Напомним, в этот же день Любовь Успенская показала совместный снимок с возлюбленным Ольги Бузовой Давидом Манукяном. Артистка также призналась в любви к нему, а пользователи Сети начали переживать, что она "уведет" избранника у поющей телеведущей.
Популярные темы форума
Русские
Почему у Путина снизился рейтинг?
а вы будете голосовать?
Ефремов ДТП
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Не хочу большой бюст!
Юля Норкина
Любовь проходит, Путин никогда!
Джигарханян снова в больнице.
Карантин отменили!!!