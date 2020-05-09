"Мурашки по коже": Костенко ошарашила интимными кадрами

Новая жена Тарасова выставила на публику фотографии прямо из родильного зала. Таким нетривиальным образом она поздравила с юбилеем свою мать.



Жена футболиста Дмитрия Тарасова поделилась с подписчиками радостью семейного праздника. Матери Анастасии Костенко – Виктории Щербаковой исполнилось 45 лет. Девушка поздравила свою маму на страничке в "Инстаграм" и выбрала для этого весьма странный способ.

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Костенко опубликовала интимные кадры из роддома за период, когда была беременна вторым ребенком. В нелегкой миссии рождения нового человека Анастасию поддерживала ее мама – женщина проводила много времени с дочерью и даже присутствовала на родах.

Личными кадрами и трогательным постом девушка поздравила маму с юбилеем. "Сегодня, в такой замечательный день, тебе исполнилось 45 лет. У тебя 4 детей и это так здорово! Я счастлива, что ты присутствовала на моих родах", – написала звездная супруга футболиста. На фотографиях к посту запечатлены моменты, как именинница гладит по спине свою глубоко беременную дочь, держит ее за руку и помогает общаться с мужем по фэйс-тайм.

Фанатов семьи растрогала откровенность Костенко, многие также отметили отличный внешний вид ее матери. "От фото мурашки по коже", "Трогательное поздравление, прослезилась!", "Какая у вас красивая мама!" – пишут фолловеры.

Кстати, мама Костенко действительно отлично выглядит. Она сумела родить и вырастить четверых детей и осталась в прекрасной форме. Того же можно пожелать и Анастасии.