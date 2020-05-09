"Люба сейчас в трауре, нужно спасать": Успенскую предал родной человек

Артистка не может оправиться после скандала с дочкой. Поэтому предательство еще одного близкого человека для нее стало непосильным ударом.

Недавно Любовь Успенская рассказала, что вместе с ней в загородном особняке живет племянник Ролан. Артистка решила приютить родственника. Однако его появление негативно сказалось на отношениях с дочкой Татьяной Плаксиной. Девушке не понравилось, что ее мама уделяет племяннику много внимания и даже выделила место для жилья на ее этаже.

Успенская не сомневалась в правильности своего решения, поэтому того, что произошло позже, она никак не ожидала. Оказывается, Ролан общался с фанатами артистки и рассказывал им все, что происходит в ее семье. Узнав об этом, Любовь Залмановна выгнала родственника из особняка. Сейчас Ролан мечтает вылететь в США, однако сделать это он сейчас не может из-за пандемии коронавируса.

Приятельница Успенской сильно переживает, ведь певица находится на грани срыва. "Люба сейчас в трауре. Она никак не может оправиться от трагедии с дочкой. Это на людях хорохорится. На самом деле она в глубокой депрессии. Ее нужно спасать", – сказала она.

Напомним, что Татьяна Плаксина сейчас находится в Америке. Как пишут СМИ, девушка начала побираться сетевым мошенничеством, публикуя в своем инстаграм-аккаунте сомнительные предложения. Она предоставляет пользователям Сети ссылки на каналы с "мудростью и откровениями" за деньги.