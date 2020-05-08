Милла Йовович восхитила чтением сказки на русском языке

Милла Йовович прочитала сказку "Муха-Цокотуха" Корнея Чуковского. Помимо звезды Голливуда в проекте "Сказки на дому" в "Инстаграм" приняли участие и другие знаменитости, но в основном из России.



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