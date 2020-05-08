Милла Йовович восхитила чтением сказки на русском языке

Американская актриса с русскими корнями порадовала поклонников знанием языка. Под постом, в котором она читает сказку, фолловеры оставили массу восхищенных отзывов. "Прелесть какая!", "Чудо!", – высказались поклонники артистки.
В рамках проекта звезды театра и кино читают различные литературные произведения, проводя время на самоизоляции. Организатором и идейным вдохновителем проекта стал продюсер Василий Зоркий. Так, прочитать сказки в режиме онлайн вызвались уже Михаил Шац, Ингеборга Дапкунайте, Николай Дроздов и другие.
Отметим, что Милла Йовович периодически показывает свое хорошее знание русского языка. Она часто дублирует описание к фотографиям в "Инстаграм". Более того, ее дети знакомы с православными традициями России.
Напомним, Милла Йовович родилась в Киеве, она знает русский язык. Посмотрев многие интервью актрисы, можно понять, что она хорошо разговаривает на нем, лишь изредка путая слова.
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