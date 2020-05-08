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"Playboy пригласили на съемку": переделанная Успенская вызвала отвращение

Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
За последние несколько лет Успенская кардинально сменила имидж и стала выглядеть моложе. Однако некоторые пользователи Сети критикуют артистку за это...
прочитано 199 раз

Преданные поклонники Любови Успенской каждый день пишут, что их обожаемая артистка во время карантина преобразилась, посвежела и светится от счастья. На недавнем снимке в "Инстаграме" королева шансона и вовсе удивила пользователей Сети. Певица предстала в игривом образе. Также Любовь Залмановна оставила под фото неоднозначную подпись: "Playboy пригласили на съемку. Вживаюсь в роль зайки. Ушки навострила, морковь подготовила".

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Публикация вызвала большое обсуждения среди подписчиков. Многие по традиции восхитились внешним видом певицы. "Ого, ничего себе!", "Вы просто прелесть", "Вы как всегда на высоте", – высказались поклонники. Однако некоторым показалось, что Успенская стала выглядеть максимально неестественно и кукольно. "Лицо как у пупса, ну зачем?", "Лицо почему такое мягкое, пухлое?", – написали фолловеры.

В Сети также пишут, что сейчас у Любови Залмановны начался новый этап в жизни. Мол, у артистки появился любимый мужчина, которого она ждала всю жизнь. Поклонники провели свое расследование и выяснили, что им может быть участник "Голоса" Леван Кбилашвили.

Автор: 8 мая 2020, 09:36 Источник: Instagram.com • •Надежный источник

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