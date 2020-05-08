"Playboy пригласили на съемку": переделанная Успенская вызвала отвращение

За последние несколько лет Успенская кардинально сменила имидж и стала выглядеть моложе. Однако некоторые пользователи Сети критикуют артистку за это...

Преданные поклонники Любови Успенской каждый день пишут, что их обожаемая артистка во время карантина преобразилась, посвежела и светится от счастья. На недавнем снимке в "Инстаграме" королева шансона и вовсе удивила пользователей Сети. Певица предстала в игривом образе. Также Любовь Залмановна оставила под фото неоднозначную подпись: "Playboy пригласили на съемку. Вживаюсь в роль зайки. Ушки навострила, морковь подготовила".

Публикация вызвала большое обсуждения среди подписчиков. Многие по традиции восхитились внешним видом певицы. "Ого, ничего себе!", "Вы просто прелесть", "Вы как всегда на высоте", – высказались поклонники. Однако некоторым показалось, что Успенская стала выглядеть максимально неестественно и кукольно. "Лицо как у пупса, ну зачем?", "Лицо почему такое мягкое, пухлое?", – написали фолловеры.

В Сети также пишут, что сейчас у Любови Залмановны начался новый этап в жизни. Мол, у артистки появился любимый мужчина, которого она ждала всю жизнь. Поклонники провели свое расследование и выяснили, что им может быть участник "Голоса" Леван Кбилашвили.