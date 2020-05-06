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"Вы собираетесь стареть?": Федорова в мятой рубашке восхитила естественной красотой

Оксана Федорова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
42-летняя Оксана Федорова выложила снимок без фильтров. Поклонники оценили естественную красоту телеведущей.
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Недавно Оксана Федорова приняла участие в шоу "Маска", где блистательно выступила в костюме робота. Телеведущая впечатлила зрителей потрясающим вокалом, однако до финала не дошла. Уж очень интересно было членам жюри узнать, кто скрывается под маской. Благодаря проекту Федорова вновь находится под пристальным вниманием общественности, ведутся активные обсуждения новых публикаций знаменитости в "Инстаграм".

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Недавно обладательница титула "Мисс Вселенная-2002" выложила селфи на фоне неба, пишет Teleprogramma.pro. На снимке у Оксаны растрепаны волосы, на ней мятая рубашка. Красоту телеведущей поклонники смогли оценить благодаря отсутствию макияжа. В свои годы Федорова выглядит, действительно, очень свежо. На лице не видно ни одной морщинки.

Пользователи Сети одарили звезду всевозможными комплиментами. "Самая обаятельная, привлекательная. Супер!", "Воздушная и очень наполняющая фотография", "Вы вообще собираетесь стареть?", "Вот это генетика", "Вы как девочка", – написали фолловеры.

Напомним, сейчас Оксана Федорова является не только ведущей телевизионных программ, но и возглавляет Московский музей моды. Также знаменитость занимается благотворительностью и учится в консерватории на факультете академического вокала.

Автор: 6 мая 2020, 11:04

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