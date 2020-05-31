Изменившийся на карантине Максим Матвеев стал неузнаваем

Максим Матвеев, как и многие россияне, два месяца находится на карантине. Свободное время он посвящает своим увлечениям.

Несмотря на то, что Максим Матвеев соблюдает режим самоизоляции, он принял участие в съемках сериала "Беезумие". Как признался актер, такая роль стала для него необычной, ведь играет он в фильме самого себя. Так что без работы муж Елизаветы Боярской не сидит.

Так или иначе, у него появилось много свободного времени, поэтому он решил заняться столярным делом. Такое хобби у Максима появилось давно, однако из-за съемок и гастролей, актер, скорее всего, его забросил.

Недавно в своем инстаграм-аккаунте Матвеев поделился снимком, где он запечатлен со специальным инструментом и деревянным изделием в виде лошади. "Главное, правильно найти зерно....Или найти правильное зерно... Короче, кто в теме, тот поймет", – написал актер.

Пользователи Сети отметили, что талантливый человек талантлив во всем. "Правильный папа", "Ого! Класс!", "Голодной семью не оставишь", "Уважаю", – написали подписчики в комментариях. Издание "7 дней" отметило, что Матвеев очень изменился за последнее время – отпустил бороду и, очевидно, занялся спортом.

Напомним, у Максима Матвеева и Елизаветы Боярской есть два сына – полуторагодовалый Григорий и восьмилетний Андрей. Возлюбленные в браке уже 10 лет.