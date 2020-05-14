Елизавета Боярская и Максим Матвеев впутались в авантюру

Боярская появилась на обложке свежего номера популярного глянцевого издания. Снимки, украсившие выпуск, сделала звезда сериала "Триггер". Оказалось, что Максим Матвеев не только талантливый актер, но и потрясающий фотограф.
Из-за вспышки коронавирусной инфекции редакция журнала не смогла устроить полноценную съемку. Чтобы минимизировать риски, Боярская и ее муж организовали фотосессию дома.
Максим снимал жену на камеру смартфона. Новоиспеченному фотографу повезло: день был солнечный, поэтому кадры получились атмосферными.
Боярская призналась, что позировать для мужа – одно удовольствие. В процессе работы супругам было весело, весь день в квартире царила творческая атмосфера. "Конечно, мы не претендуем на лавры талантливых фотохудожников, стилистов, визажистов, но попытались из тотального минимума в одежде, косметике выжать все возможное", – отметила супруга Максима Матвеева.
Домашнюю съемку Елизавета Боярская назвала шалостью и любопытной авантюрой. Между тем супруга звезды серила "Триггер" призналась, что очень ждет окончания режима самоизоляции. Актриса мечтает о встречах с коллегами, журналистами и поклонниками.
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