"Римский профиль": известный стилист положил глаз на супруга Боярской

Знаменитый эксперт моды сделал комплимент актрисе, отметив, что девушка популярна и невероятно хороша собой. По мнению ведущего, супруг звезды некоторое время пребывал в тени ее славы. Казалось, что Боярской достаются более значимые роли.
Александр Васильев особо отметил ее появления в образе возлюбленной Колчака в "Адмирале" и Анны Карениной в экранизации Карена Шахназарова. Причем в последней картине девушка сыграла вместе с мужем. Максим Матвеев исполнил роль Вронского.
Наконец, супруг Елизаветы Боярской стал получать прекрасные предложения от киноделов. Не так давно он исполнил главную роль в нашумевшем сериале "Триггер".
Александр Васильев считает, что у Максима Матвеева определенно есть талант, Бог также наградил мужчину и внешними данными. У актера красивые, аристократичные черты лица, подтянутое тело и высокий рост. "Римский профиль!" – добавил модный эксперт. Стилист считает, что супруг Боярской отлично подходит на роли в исторических фильмах – артист вылитый дворянин.
Правда, гардероб 37-летнего актера не так идеален, как лицо. По мнению телеведущего, Максиму не хватает единообразия. Молодой человек слишком быстро сменяет образы.
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