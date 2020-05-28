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"Римский профиль": известный стилист положил глаз на супруга Боярской

Елизавета Боярская и Максим Матвеев. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Васильев прокомментировал внешний вид очередной звездной пары. Телеведущий отметил, что Елизавете Боярской невероятно повезло заполучить в мужья такого красавчика.
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Знаменитый эксперт моды сделал комплимент актрисе, отметив, что девушка популярна и невероятно хороша собой. По мнению ведущего, супруг звезды некоторое время пребывал в тени ее славы. Казалось, что Боярской достаются более значимые роли.

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Александр Васильев особо отметил ее появления в образе возлюбленной Колчака в "Адмирале" и Анны Карениной в экранизации Карена Шахназарова. Причем в последней картине девушка сыграла вместе с мужем. Максим Матвеев исполнил роль Вронского.

Наконец, супруг Елизаветы Боярской стал получать прекрасные предложения от киноделов. Не так давно он исполнил главную роль в нашумевшем сериале "Триггер".

Александр Васильев считает, что у Максима Матвеева определенно есть талант, Бог также наградил мужчину и внешними данными. У актера красивые, аристократичные черты лица, подтянутое тело и высокий рост. "Римский профиль!" – добавил модный эксперт. Стилист считает, что супруг Боярской отлично подходит на роли в исторических фильмах – артист вылитый дворянин.

Правда, гардероб 37-летнего актера не так идеален, как лицо. По мнению телеведущего, Максиму не хватает единообразия. Молодой человек слишком быстро сменяет образы.

Автор: 28 мая 2020, 00:32 Источник: Телепрограмма.pro ✓ Надежный источник
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