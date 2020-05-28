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Костюшкин вспомнил скандал с Пугачевой: Гитлер был чуть хуже

Костюшкин вспомнил скандал с Пугачевой: Гитлер был чуть хуже

Стас Костюшкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В студии программы "Алена, блин!" Стас Костюшкин вспомнил инцидент, который произошел на "Новой волне" в 2014 году. Тогда артист случайно свалился на сидящую в зале Аллу Пугачеву.

Продолжение: Костюшкин из группы "Чай вдвоем" признался в отношениях с геем
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Как отметил музыкант, это было его первое выступление под фонограмму, он очень переживал и пытался сымпровизировать. Певец вспомнил, что перед жюри есть балка, на которой год назад прыгал Энрике Иглесиас, и решил повторить номер.

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 Станислав Михайлович Костюшкин

Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Под звуки трека "Женщина, не танцую" он бодро направился к тому месту, и уже издалека заметил, что Примадонна неодобрительно машет головой. "Алла Борисовна – она же гениальная! Она же просчитывает", – добавил Стас Костюшкин.

В итоге он вскочил на палку, и та сложилась пополам. "Знаешь, я так доволен, что пять лет дзюдо занимался. Если бы не занимался, я бы ушатал бы Примадонну, я бы лобешником закатил ей в голову, и мы бы потом еще полконцерта выносили Примадонну", – шутит солист группы "Чай вдвоем".

Артист упал рядом с Аллой Пугачевой, и поначалу не придал значения ситуации. Нагнетание обстановки началось уже позже – поползли слухи, что у певицы сломана нога. В прессе проскользнули догадки, что теперь карьера Стаса Костюшкина закончена, ближайшие лет 15 ему никто не даст выступать – месть Пугачевой за перелом будет жестокой.

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Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)


"Там уже о моем будущем такого понаписали... Я тебе скажу, что Адольф Гитлер был чуть хуже, чем я. Я был просто мразью", – смеется звезда.

Музыкант на следующий день пошел извиняться. "Сидят за столом Филипп Киркоров, Максим Галкин, Игорь Николаев и Алла Борисовна. Я сажусь и начинаю: "Прощу прощения, вчера произошел инцидент... Такого больше не повторится". А она мне: "Да ничего страшного, синяк мы замажем, а полмиллиона просмотров у нас уже есть", – рассказал Стас Костюшкин.

Автор: 28 мая 2020, 15:28 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
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