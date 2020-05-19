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"Глотая слезы": истощенная Шишкова ревела из-за травли и проблем с телом

Алена Шишкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алена Шишкова похвасталась тем, что ей удалось поправиться до 55 килограммов. На модель навесили ярлык анорексички.
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В своем инстаграм-аккаунте бывшая возлюбленная рэпера Тимати призналась, что была настолько худой, что ее внешний вид вызывал подозрения в анорексии. Она отметила, что подвергалась из-за этого травле.

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 Алена Шишкова

Алена Шишкова Светская львица

Нападки расстраивали Алену Шишкову больше, чем проблемы со здоровьем. По словам модели, она год пыталась пополнеть, "глотая слезы" от жестоких комментариев в свой адрес.

Несмотря на то, что вес модели относительно выровнялся, она до сих пор переживает из-за каждых потерянных двухсот граммов на весах. Девушка решилась на это откровение, чтобы предостеречь других представительниц прекрасного пола от попыток подражать кумирам из соцсетей. Алена Шишкова призналась, что всю жизнь учится нравиться себе, но так этому и не научилась.

Напомним, ранее Алена Шишкова кардинально сменила имидж. Она перекрасилась в брюнетку и из-за этого стала похожа на нынешнюю избранницу Тимати – Анастасию Решетову. Модель заверила, что не подражает девушке, а просто исправила неудачный опыт самостоятельного окрашивания волос.

Автор: 19 мая 2020, 00:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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