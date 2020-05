Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

Коронавирус держит в страхе весь мир. Он не щадит ни богатых, ни бедных, а заразиться им боится каждый. Мы собираем в одном репортаже информацию об известных личностях, которых не обошла стороной китайская зараза. Десятки звезд уже оказались в изоляции. Больные коронавирусом верят, что ученые скоро смогут им помочь.

COVID-19 – возможно, этими буквами обозначат чуму XXI века, а пережившие пандемию будут рассказывать внукам, как запасались гречкой и туалетной бумагой. Шутки шутками, однако зараза буквально за пару месяцев разбила вдребезги привычную жизнь миллиардов людей.

Пока нет вакцины от коварного недуга, больные коронавирусом могут надеяться только на собственный иммунитет. По состоянию на 31 марта число инфицированных в мире перевалило за отметку в 740 тысяч, почти 35 тысяч не выжили. Мы объединили в одном материале актеров, политиков, спортсменов и других знаменитостей, столкнувшихся с вирусом лицом к лицу.

Оксана Пушкина, 57 лет

13 мая российская телеведущая сообщила, что сдала положительный тест на COVID-19. При этом женщина отметила, что у нее из симптомов присутствуют лишь потеря обоняния и небольшой насморк.

Звезда предположила, что могла заразиться во время работы над проектом #МыВместе. В ходе благотворительной акции артистка развозила по больницам средства защиты. Несмотря на то, что она принимала все меры предосторожности, это не спасло ее от китайской инфекции.

Оксана Пушкина известна по своей авторской программе "Женский взгляд", которая выходила на телеканала НТВ с 1999 по 2013 год. Журналистка брала откровенные интервью у звезд шоу-бизнеса.

Влад Соколовский, 28 лет

Популярный российский певец 11 мая сообщил подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что у него обнаружили коронавирус. Мужчина заявил, что около недели назад у него появился кашель и стала повышаться температура.



Через три дня болезни артист сделал тест на COVID-19, и анализ оказался положительным. Так как температура уже спала, музыкант просто самоизолировался дома. Одним из своих симптомов Влад Соколовский назвал проблемы с кишечником.

Звезда отметила, что предупредила всех, с кем контактировала в последние две недели. Также артист добавил, что не общался с дочерью дольше недели, и надеется, что она не заразилась.

Татьяна Навка, 45 лет

12 мая стало известно, что фигуристка была госпитализирована в больницу. Как заявила звезда в своем инстаграм-аккаунте, ее тест на COVID-19 оказался положительным.

Татьяна Навка отметила, что вирус обнаружили при первых симптомах, поэтому надеется, что не заразила семью. Вместе с ней в больницу попал ее супруг – политик Дмитрий Песков.

"Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать", – пояснила спортсменка. Как отметила женщина, у мужа ситуация посложнее, однако он тоже идет на поправку.



Мария Ивакова, 33 года

7 мая российская актриса театра и кино сообщила в своем инстаграм-аккаунте, что заболела коронавирусом. Возлюбленная Никиты Ефремова не понимает, где могла подхватить китайскую инфекцию, однако надеется, что не заразила никого, кто с ней контактировал.

Артистка рассказала, что из симптомов у нее есть только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Актриса отметила, что ближайшие две недели проведет дома в изоляции и под наблюдением врачей. Медики прописали Марии Иваковой мощную противовирусную терапию.

Последние время девушка принимала участие в популярном шоу "Танцы со звездами". Она добавила, что у ее партнера Евгения Папунаишвили тест на COVID-19 оказался отрицательным.

Петр Красилов, 42 года

6 мая стало известно, что российский актер театра и кино заразился коронавирусом. Мужчина чувствует себя неплохо – он лечится дома под наблюдением медиков.

Накануне артист вызвал скорую помощь, его отвезли в клинику, где провели компьютерную томографию легких. Анализ на COVID-19 оказался положительным.

Петр Красилов дебютировал в кино в 2003 году. Он известен широкой публике по ролям в сериалах "Бедная Настя" и "Не родись красивой".

Мария Тереза Бурбон-Пармская, 86 лет

Двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI скончалась 29 марта от коронавируса. Принцесса стала первой жертвой COVID-19 среди представителей монарших родов Европы.

О смерти женщины сообщил ее брат, принц Сикст Генрих Бурбон-Пармский. Семья Марии Терезы относится к младшей ветви испанской королевской семьи.

Женщину назвали Красной Принцессой, так как она поддерживала идеи "социалистической монархии". У нее не было детей, она никогда не была замужем и жила одна.

Фредрик Томас (Fred the Godson), 35 лет

24 апреля американский рэпер скончался в возрасте 35 лет от осложнений, вызванных COVID-19. Смерть музыканта подтвердил его близкий друг DJ Self.

Около двух недель назад мужчина сообщил, что заразился коронавирусом. Он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фотографию из больничной палаты.

Артист находился в зоне риска, так как страдал от астмы. Ранее сообщалось, что рэпер попал в реанимацию и был подключен к аппарату ИВЛ. Отмечается, что на короткий срокFred the Godson даже стало лучше, однако в итоге коронавирус оказался сильнее.

Эдди Лардж, 78 лет

Британский комик скончался 2 апреля в одном из госпиталей Бристоля. Мужчина страдал сердечной недостаточностью, поэтому обратился к медикам. Однако в клинике он заразился COVID-19. В силу возраста артист входил в группу риска, как и многие больные коронавирусом после 60 лет.

Будущая звезда родилась в 1941 году в Глазго. Наибольшую популярность артист получил после выхода на экраны комедийного шоу The Little and Large Show и сериала Who Do You Do?

Джон Прайн, 73 года

Знаменитый кантри-певец скончался 7 апреля на 74-м году жизни от коронавируса. Из симптомов у артиста были лихорадка и сильный кашель. Мужчина ушел из жизни в госпитале Нэшвилла в Америке.

За свою карьеру музыкант удостоился двух престижный премий "Грэмми". Стоит отметить, что его дебютная пластинка 1971 года вошел в список 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Иван Щеголев, 59 лет

21 апреля стало известно, что знаменитый актер и режиссер скончался из-за осложнений, вызванных COVID-19. Десять дней назад мужчину доставили в больницу им. Филатова в Москве, однако медики не смогли спасти жизнь 59-летнего артиста.

О смерти Ивана Щеглова сообщила пресс-служба Союза кинематографистов. Как отметил продюсера Ефим Любинский, последние двое суток состояние мужчины было крайне тяжелым.

Режиссер известен по работе над сериалом "Морозова" о жизни женщины-следователя. На экраны вышло 100 серий, создатели планировали снять третий сезон.

Ману Дибанго, 86 лет

Камерунский саксофонист скончался во Франции 24 марта. Мужчина умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом. За неделю до смерти он объявил на своей странице в "Фейсбук", что заразился китайской инфекцией.

Музыканта госпитализировали в одну из клиник в пригороде Парижа. Однако медики не смогли помочь пожилому артисту.

Ману Дибанго переехал во Францию в 1949 году, прославился благодаря вышедшему в 1972 году хиту Soul Makossa. Джазмен также сочинял музыку для кино. Его треки можно услышать в картинах "Седдо", "11 сентября", "Кирику и дикие звери".

Норман Хантер, 76 лет

Футболист "Лидс Юнайтед" скончался в больнице от COVID-19. О смерти мужчины сообщили представители команды. К сожалению, как и многие больные коронавирусом его возраста, он находился в группе риска.

Спортсмен играл за "Лидс" с 1962 по 1976 год. Также за свою карьеру футболист выступал в составе клубов "Бристоль Сити" и "Барнсли".

Эндрю Джек, 76 лет

Звезда кинофраншизы "Звездные войны" скончалась в Великобритании 31 марта. Сообщается, что смерть произошла вследствие осложнений, вызванных COVID-19.

Агент актера сообщил, что артиста госпитализировали в больницу Святого Петра в Чертси, однако медики не смогли спасти жизнь 76-летнего мужчины. Причем супруга Эндрю Джека в этот момент была в Австралии на карантине, поэтому не смогла даже проститься с мужем.

Актер исполнил роль майора Калуана Эматта в "Пробуждении силы" и "Последних джедаях". Также он был известен как преподаватель сценической речи. Например, именно он учил эльфийскому актеров, снявшихся во "Властелине колец".

Тим Брук-Тейлор, 79 лет

Британский комик скончался 12 апреля от COVID-19. О смерти знаменитого артиста сообщил его агент. 79-летний мужчина входил в группу риска, как и многие больные коронавирусом его возраста.

Он был известен благодаря участию в популярном трио 70-80-х годов The Goodies. Брук-Тейлор снимался в кино и занимался озвучкой фильмов. Также в качестве сценариста придумывал шутки для абсурдистского шоу "Монти Пайтон".

"Он был нежным, добрым, забавным, мудрым, теплым, но проницательно остроумным человеком", – описал свою дружбу с юмористом британский комик Стивен Фрай.

Аллен Гарфилд, 81 год



Американский актер скончался 7 апреля в Госпитале Дома актеров кино и телевидения в Лос-Анджелесе. Причиной смерти называют COVID-19. Печальную новость The Hollywood Reporter подтвердила сестра известного артиста.

За тридцатилетнюю карьеру мужчина снялся в сотне картин. Ему довелось поработать с такими режиссерами, как Роман Полански, Вуди Аллен, Фрэнсис Форд Коппола. Наибольшую известность Аллен Гарфилд получил после роли в картине "Девятые врата".

Стас Михайлов, 50 лет

Знаменитый певец 12 апреля сообщил, что заразился коронавирусом. Заслуженный артист написал в своем микроблоге о положительном тесте на COVID-19.

Артист отметил, что счастлив, ведь на момент болезни оказался в России. По его словам, в Англии, Германии и Америке лечат сейчас хуже, чем у нас. Мужчина призвал людей, которые почувствовали первые симптомы, не тянуть до последнего и обращаться к врачам.

Стас Михайлов отметил, что у него сначала пропало обоняние. Потом несколько дней артист пролежал с высокой температурой, как и многие больные коронавирусом,

Борис Корчевников, 37 лет

Телеведущий телеканала "Спас" и "Россия-1" болен коронавирусом. Об этом 10 апреля сообщило издание Baza в своем телеграм-канале.

Журналисты ссылаются на источники в окружении телеведущего. Якобы несколько дней назад мужчина пришел на съемки "со всеми признаками больного человека". Однако позже официальный представитель "России-1" не подтвердил информацию о болезни звезды.

Борис Корчевников является автором и ведущим программы "Судьба человека". Несмотря на режим самоизоляции в Москве, редакторы программы продолжают приглашать звезд на интервью.

Руслан Гоминов (Ганвест), 27 лет

9 апреля знаменитый рэпер сообщил, что сдал положительный тест на COVID-19. Мужчина отметил, что все протекало бессимптомно, однако потом состояние ухудшилось. "Появилась какая-то одышка, и результаты подтвердили, что я заболел этим коронавирусом", – отметил артист в своем обращении к подписчикам в "Инстаграм".

Молодой человек заявил, что люди могут заражать друг друга, сами того не зная. Он призвал всех воздержаться от прогулок и прочих вылазок из дома. "Жуткое состояние потерянности и не осознания что происходит", – описал очередной день с китайской инфекцией рэпер.

Артист добавил, что не верил в коронавирус, пока сам не заболел. "Задумайтесь, это не шутки", – уверен Ганвест.

Лючия Бозе, 89 лет

Итальянская актриса скончалась 23 марта. Причиной смерти мисс Италия 1947 года стала пневмония, вызванная COVID-19. Как и многие больные коронавирусом старше 60 лет, женщина входила в группу риска.

Лючия Бозе прославилась благодаря работе с такими режиссерами, как Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, Педро Альмодовар. Она была иконой итальянского неореализма после съемки в нескольких знаковых картинах того периода: "Хроника одной любви", "Сатирикон" и "Дама без камелий".

Луис Сепульведа, 70 лет

Чилийский писатель заболел коронавирусом во время путешествия по Португалии. Правда, тогда он думал, что у него обычная пневмония. COVID-19 у мужчины диагностировали уже в Испании, куда он прибыл позднее.

Пару госпитализировали в начале марта, его состояние оценивалось как стабильное. Супруга писателя и все, с кем он контактировал, остались дома на карантине.

Луис Сипульведа прославился как автор книг "Старик, читавший любовные романы", "Мама-кот" и других. Также в 2002 году он снял фильм "Нигде".

Галина Боб, 35 лет

Звезда сериала "Деффчонки" 7 марта сообщила, что заразилась коронавирусом. Женщина добавила, что результаты анализов пришли ночью. Артистка так переживала, что не могла заснуть до утра.

Как отметила актриса, у нее нет температура, и в целом она чувствует себя хорошо. Однако звезда начала подозревать у себя COVID-19, так как перестала чувствовать запахи, как и многие больные коронавирусом.

Галину Боб затравили пользователи Сети за то, что та ранее нарушала режим самоизоляции и выходила в аптеку. Женщина сразу же оправдалась: она не думала, что ее тест на "корону" окажется положительным.

Адам Шлезингер, 52 года

Американский композитор скончался 1 апреля в Нью-Йорке. Мужчина около недели провел в больнице, куда его госпитализировали с диагнозом коронавирус.

Все это время музыкант был подключен к аппарату ИВЛ. Однако спасти его не удалось, хотя артист и не входил в группу риска.

Адам Шлезингер обладатель премии "Грэмми" как новый артист и трех "Эмми" за саундтрек к сериалу "Чокнутая бывшая". Также мужчина написал музыку к фильму Тома Хэнкса "То, что ты делаешь".

Ли Фьерро, 91 год

Американская актриса скончалась от осложнений, вызванных COVID-19. Женщина последние годы находилась в доме престарелых в Огайо.

Наибольшую известность Фьерро получила после съемок в картине "Челюсти" у Стивена Спилберга. Также женщина была задействована и в четвертой части фильма, над которой работал режиссер Джозеф Сарджент.

Pink, 40 лет

4 апреля певица рассказала в своем инстаграм-аккаунте, что переболела коронавирусом. Около двух недель назад она и ее 13-летний сын почувствовали первые симптомы. Тест на COVID-19 оказался положительным.

Несколько дней назад звезда снова сдала анализ на китайскую инфекцию, на этот раз результат был отрицательным. Артистка рассказала, что все это время они с семьей провели в самоизоляции, как и другие больные коронавирусом в легкой форме.

Pink возмутилась, что тесты доступны не всем. Чтобы поддержать борьбу с китайской инфекцией, она пожертвовала 500 тысяч долларов в Чрезвычайный фонд госпиталя Темпл в Филадельфии.

Петр Тюшкевич, 32 года



15 марта чемпион мира по кайтсерфингу сообщил своим подписчикам в "Инстаграм", что заболел китайской инфекцией. Мужчина рассказал, что его госпитализировали.

Молодой человек провел в больнице почти три недели. В начале апреля спортсмен вернулся домой, где остается на самоизоляции.

"Впереди еще долгая реабилитация легких", – отметил серфингист. Петр попросил подписчиков внимательно относиться к здоровью, беречь близких и не сходить с ума из-за коронавируса.

Янина Бугрова, 43 года

3 апреля стало известно, что звезда сериала "Счастливы вместе" больна коронавирусом. Девушка сообщила, что вернулась из Сочи 28 марта, а на следующий день почувствовала себя плохо.

Артистка вызвала скорую помощь и сдала тест на COVID-19. Анализ дал положительный результат. Однако врачи не назначили ей лечения, пообещав, что пришлют спецбригаду. Спустя неделю до актрисы медики так и не добрались.

Янина Бугрова сообщила, что с каждым днем чувствует себя все хуже и хуже. Ее мучает сухой кашель, боль в горле и слабость. Звезда боится, что без лечения все закончится пневмонией.

Алексина Грэм, 30 лет

В конце марта модель Victoria's Secret сообщила, что заразилась COVID-19. Девушку госпитализировали.

Манекенщица описала признаки болезни и заявила, что сначала подумала, будто отравилась. "В первый день меня тошнило, и была диарея", – откровенно призналась Грэм. Однако после симптомы стали похожи на те, что описывали другие больные коронавирусом. Девушку лихорадило, также она не могла вздохнуть полной грудью. Ей требовалась помощь, чтобы поесть и помыться.

Спустя некоторое время после пребывания в больнице Алексина заявила, что чувствует себя лучше. Модель призвала всех оставаться дома и беречь здоровье.

Дэвид Брайан, 58 лет

Клавишник рок-группы Bon Jovi заразился китайской инфекцией. Об этом мужчина сообщил 21 марта на своей странице в "Инстаграм".

"Только что получил результаты своего теста на коронавирус. Анализ положительный. Я болею уже неделю, но чувствую себя лучше с каждым днем", – написал музыкант.

Брайан призвал народ не паниковать и не бояться заболеть COVID-19. "Это грипп, а не чума", – заявил исполнитель. Также он отметил, что еще минимум неделю проведет в изоляции.

Энди Коэн, 51 год

Американский продюсер сообщил своим подписчикам в "Инстаграм", что подцепил китайскую заразу. Мужчина около недели находился в самоизоляции и почувствовал те же симптомы, что и многие больные коронавирусом. Тест на COVID-19 оказался положительным.

Коэн приостановил работу над своим ток-шоу Watch What Happens Live, съемки которого проходили дома. Спустя неделю лечения мужчина вернулся к записи и заявил, что чувствует себя отлично.

Продюсер поблагодарил врачей и остальных медицинских работников. Он отметил важность работы тех, кто сейчас находится на передовой по борьбе с вирусом.

Олег Васильев, 60 лет





Известный российский фигурист и тренер заразился коронавирусом. Олимпийский чемпион 1984 года сдал положительный тест на COVID-19.

Как отмечается в сообщении СМИ, ни у мужчины, ни у членов его семьи не наблюдалось симптомов инфекции. Анализы решили сдать, так как один из родственников недавно вернулся из-за границы.

Васильеву провели повторный тест и ждут результатов. Мужчина находится в домашней изоляции.

Марк Блум, 69 лет

О смерти актера, известного по роли в картине "Крокодил Данди", стало известно 27 марта. Сообщается, что мужчина умер от осложнений, вызванных китайской инфекцией.

Артист скончался в госпитале в Нью-Йорке. Мужчина входил в группу риска, как и многие пожилые люди, больные коронавирусом.

Голливудский актер начал свою карьеру в 80-х. Он снялся в таких фильмах, как "Свидание вслепую", "Отчаянно ищу Сьюзан", а также сериалу "Клан Сопрано". Недавно он появился в проекте Netflix "Ты" и снялся в телешоу "Наследники" и "Миллиарды".



Джо Диффи, 61 год

Американский кантри-музыкант стал очередной жертвой коронавируса. Мужчина скончался на 62-м году жизни 29 марта.

Об этом стало известно из поста на его официальной странице в "Фейсбук". СМИ сообщают, что артиста госпитализировали 27 марта. В итоге COVID-19 дал осложнения, и врачи не смогли его спасти.

Джо Диффи был обладателем премии Грэмми. Также кантри-музыкант периодически снимался в кино. Например, в сериале "Диагноз: убийство" и тематическом мюзикле "Все мои друзья ковбои".

Борис Акунин, 63 года

26 марта российский писатель грузинского происхождения сообщил в своем "Фейсбук", что заразился COVID-19. "Страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса", – отметил переводчик.

Мужчина не уточнил, в каком состоянии сейчас находится, однако пообещал все рассказать, когда ему станет лучше. Стоит отметить, что 63-летний публицист находится в группе риска, как и многие пожилые больные коронавирусом.

Особую популярность Борис Акунин получил как автор детективных романов о сыщике Эрасте Фандорине. Также писатель выпустил научно-популярную серию книг "История Российского государства".

Лев Лещенко, 78 лет

24 марта певца госпитализировали в московскую больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Тест на инфекцию оказался положительным, мужчина находится в реанимации.

Состояние народного артиста оценивается как тяжелое, у музыканта даже начался отек легких. Вероятность летального исхода крайне велика, так как Лев Лещенко входит в группу риска из-за возраста, как и многие больные коронавирусом пенсионеры.

Артист около недели назад вернулся с гастролей по Америке. Мужчина не стал соблюдать карантин и успел посетить несколько массовых мероприятий.

Каллум Хадсон-Одои, 19 лет

В начале марта стало известно, что молодой игрок "Челси" инфицирован коронавирусом. В официальном сообщении отмечалось, что полузащитник почувствовал легкое недомогание, поэтому перестал посещать тренировки. На всякий случай спортсмену сделали тест на китайскую заразу, который оказался положительным.

В целях безопасности было принято решение отправить на карантин всех футболистов клуба. Те, кто не контактировал с Хадсон-Одои, вскоре вернулись к работе. Молодой человек, несмотря на положительный анализ на COVID-19, в целом чувствовал себя хорошо.

24 марта представители команды заявили, что парень окончательно оправился от коронавирусной инфекции. Каллум уже приступил к тренировкам.

Даниэле Ругани, 25 лет

В середине марта стало известно, что коронавирус подцепил защитник "Ювентуса". Его тест на китайскую инфекцию оказался положительным.

Футболист обратился к поклонникам и заверил, что находится в хорошем состоянии. "Чувствую обязанность поблагодарить всех докторов и медсестер в госпиталях, которые делают все от них зависящее, чтобы справиться с этим заболеванием", – написал мужчина в своем инстаграм-аккаунте.

Также спортсмен призвал людей быть внимательнее и соблюдать меры предосторожности. Он отметил, что вирусу нет разницы, кого заражать.

Пласидо Доминго, 79 лет

22 марта звезда мировой оперной сцены объявила об инфицировании вирусом нового типа. Артист написал на своей странице в "Фейсбук", что это его "моральный долг объявить" о своем заболевании.

Он рассказал, что начал сильно кашлять и почувствовал жар, поэтому решил сделать тест на COVID-19. После подтверждения инфекции певец вместе с семьей отправился в изоляцию.

30 марта стало известно, что Пласидо Доминго выписали из больницы. Об этом сообщил CNN со ссылкой на министерство здравоохранения мексиканского штата Герреро. Сейчас состояние певца стабильно.

Алан Меррилл, 69 лет

29 марта стало известно, что популярный американский музыкант скончался из-за коронавируса. Об этом сообщила его дочь Лаура Меррилл на своей странице в "Фейсбук".

Женщина рассказала, что ее отец стал жертвой COVID-19. Как и многие больные коронавирусом пожилые люди, музыкант входил в группу риска, поэтому находился в больнице. "Мне дали две минуты, чтобы попрощаться", – отметила Лаура.

Артист родился в Нью-Йорке, а в 1974 году основал группу Arrows. Алан Меррилл известен как соавтор знаменитой рок-баллады I Love Rock`n`Roll.

Том Хэнкс и Рита Уилсон, 63 года

12 марта актер сообщил своим подписчикам в "Инстаграм", что он и его жена после поездки в Австралию почувствовали недомогание. Тест на китайскую инфекцию оказался положительным. Пару положили в больницу, но вскоре выписали.

Стоит отметить, что из-за возраста Том Хэнкс и Рита Уилсон находятся в группе риска, так как у пожилых людей заболевание протекает в более тяжелой форме с вероятностью летального исхода. Спустя неделю больные коронавирусом чувствуют себя значительно лучше, однако все еще жалуются на сильную слабость.

Ольга Куриленко, 40 лет

"Девушка Бонда" сообщила 16 марта в своем инстаграм-аккаунте, что "подцепила" новую заразу. Как отметила актриса, из симптомов у нее присутствовали только температура и слабость, а вот кашля почти не было. Как и многие больные коронавирусом, никакого особого лечения артистка не получила.

Актрису отказались госпитализировать в одну из лондонских больниц, заявив, что они переполнены. Ей просто посоветовали пить парацетамол, чтобы "сбить" высокую температуру. Для поддержания иммунитета Ольга Куриленко каждый день принимает "коктейль" витаминов С, Е, Д, B5, куркумина и цинка.

Кристофер Хивью, 41 год

17 марта норвежский актер, известный по сериалу "Игра престолов", рассказал подписчикам в социальной сети "Инстаграм", что у него и его семьи диагностировали вирус COVID-19. Как уточнил мужчина, у него отличное здоровье, поэтому болезнь протекает в легкой форме.

Актер вместе с родными изолировался дома и заверил, что проведет на карантине столько, сколько потребуется. Также он призвал подписчиков соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.



Рэйчел Мэтьюз, 26 лет

Американская актриса 16 марта сообщила подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что ее тест на коронавирус оказался положительным. Позже она подробно расписала симптомы, которые сопровождали болезнь. В течение первых трех дней девушка чувствовала жар, ее знобило, была сильная слабость, присутствовали сложности с дыханием, а также не было аппетита.

Спустя неделю звезде стало легче, однако Рэйчел Мэтьюз до сих пор жалуется на сильную слабость, как и остальные больные коронавирусом. Известная по хоррору "Счастливый день смерти" актриса планирует оставаться на карантине до полного выздоровления.

Индира Варма, 46 лет

Американская актриса Индира Варма сообщила своим подписчикам в инстаграм-аккаунте, что заразилась COVID-19. Больная коронавирусом заверила поклонников, что находится в изоляции. Она призвала фолловеров заботиться о здоровье и быть аккуратными.

Женщина исполнила роль Элларии Сэнд в культовом сериале "Игра престолов". Также она задействована в чеховской пьесе "Чайка" в британской постановке, однако из-за пандемии спектакли пришлось отменить.



Идрис Эльба, 47 лет

Британский актер 16 марта в своем твиттер-аккаунте признался, что вошел в число заразившихся новой инфекцией. Как и некоторые больные коронавирусом, мужчина отметил, что тест оказался положительным, несмотря на то, что у него не наблюдалось симптомов.

Артист отправился на карантин и заверил поклонников, что будет держать их в курсе своего состояния. Идрис Эльба известен по ролям в таких фильмах, как "Рок-н-рольщик", "Большая игра", "Тихоокеанский рубеж" и "Тор".

Микель Артета, 37 лет

13 марта появилась информация, что главный тренер футбольного клуба "Арсенал" заразился коронавирусом. Базу команды сразу же закрыли, а все, кто контактировал со спортсменом, отправились на двухнедельный карантин.

Микель Артета заявил, что очень расстроен прекращением тренировок. Мужчина решил пройти тест на китайскую инфекцию, когда почувствовал себя плохо. Он не ожидал увидеть положительный результат, как и многие больные коронавирусом.

Ближайшие матчи "Арсенала" пришлось отменить. Пока неизвестно, когда работа лондонского клуба вернется в штатный режим.

Дмитрий Страхов, 24 года

У российского велогонщика команды "Газпром-РусВело" 10 марта диагностировали COVID-19. В этот момент мужчина находился в Абу-Даби, где должны были пройти соревнования "Тур ОАЭ".

Спортсмен заявил, что его госпитализировали в местную больницу, где провели дополнительные исследования. Однако результатов анализов Дмитрий Страхов не видел. Велогонщик признался, что симптомов не чувствовал, и они не появились до сих пор.

Для лечения китайской заразы больному дают обычные противовирусные препараты. Мужчина надеется в скором времени покинуть госпиталь.

Дэниэл Дэ Ким, 51 год

В список звезд, больных коронавирусом, также вошел американский актер корейского происхождения Дэниэл Дэ Ким, прославившийся благодаря роли в сериале "Остаться в живых". Мужчина узнал о своем диагнозе 19 марта.

Ким рассказал поклонникам, что заразился инфекцией во время своего пребывания в Нью-Йорке, где он работал над новым телепроектом. Однако шоу, в котором актер должен был сыграть врача, закрыли из-за распространения заболевания.

Мужчина почувствовал себя плохо, когда летел домой на Гавайи: у него заболело горло и поднялась температура. По прибытии Ким сдал анализы на коронавирус, после чего изолировался от близких. В итоге тест оказался положительным.

Паоло Мальдини, 51 год

Еще одним заболевшим среди спортсменов стал семикратный чемпион Италии по футболу, бывший игрок и действующий технический директор клуба "Милан" Паоло Мальдини. 51-летний атлет, как и многие больные коронавирусом, соблюдает режим изоляции.

Прежде, чем покинуть команду, Мальдинини выступал за "Милан" более 20 лет – с 1984 по 2009 год. Он стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Италии. Сейчас в клубе также играет его 18-летний сын Даниэль, который, к слову, тоже заразился вирусом.

Тем не менее, оба мужчины чувствует себя хорошо. Футболисты стараются не выходить из дома и не контактировать с другими людьми до полного выздоровления.

Харви Вайнштейн, 68 лет



22 марта в СМИ появилась информация о том, что бывший голливудский продюсер болен COVID-19. Харви Вайнштейн сейчас находится в тюрьме, мужчину изолировали еще 19 марта – в день его рождения.

Как сообщается в прессе, в колонии строгого режима, где содержится заключенный, есть и другие больные коронавирусом. Пока что это еще один человек, которого также отправили на карантин. Неизвестно, успел ли заразиться кто-то из охраны.

Напомним, Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилования и сексуальные домогательства к актрисам. Адвокаты требовали для подзащитного снизить срок, так как в силу возраста мужчина может попросту не дожить до освобождения.

Софи Грегуар-Трюдо, 44 года

COVID-19 13 марта диагностировали у супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Информация поступила из канцелярии политика.

После рекомендаций врачей женщина сдала анализ на китайский вирус. Тест оказался положительным. Как сообщили СМИ, Софи чувствует себя хорошо, она находится на 14-дневном карантине вместе с мужем.

Жена премьера уверена: домашняя самоизоляция – ничто по сравнению с тем, через что проходят некоторые канадские семьи. Первая леди надеется, что сможет справиться с инфекцией, как и многие больные коронавирусом.

Альберто Чирио, 47 лет

Об инфицировании главы итальянского Пьемонта стало известно в начале весны. Мужчина 8 марта сообщил СМИ, что подцепил COVID-19.

Альберто Чирио отметил, что он, как и многие больные коронавирусом, не чувствует симптомов. В целом политик описал свое состояние как хорошее. Мужчина отправился на карантин и продолжил работать из дома.

23 марта стало известно, что губернатор Пьемонта вылечился от инфекции нового типа. Об этом он сообщил в своем "Твиттере". Отметим, что Италия находится на первом месте по числу заразившихся и погибших от коронавируса.

Руди Гобер, 27 лет

Баскетболист HBA смеялся над коронавирусом и трогал микрофоны журналистов, чтобы доказать, что болезни не существует. Иронично, но спустя несколько дней после этого он сдал положительный тест на инфекцию.

Игрок команды "Юта Джаз" стал первым заразившимся в Национальной баскетбольной ассоциации. Мужчина написал в своем "Твиттере" о новых симптомах COVID-19. Оказывается, больные коронавирусом могут потерять обоняние и вкус.

"Последние четыре дня я не чувствую запахов. У кого-нибудь было похожее?" уточнил он у фолловеров.

Евангелос Маринакис, 52 года

Владелец футбольных клубов "Олимпиакос" и "Ноттингем Форест" в начале марта сообщил, что заразился COVID-19. Мужчина в своем инстаграм-аккаунте заявил, что "новый вирус посетил и его".

Греческий бизнесмен отметил, что хорошо себя чувствует, так как следует указаниям медиков. Он пожелал всем здоровья и выразил надежду, что скоро это все закончится.

Около двух недель мужчина провел в самоизоляции и в итоге смог вылечиться от китайской инфекции, как и многие другие больные коронавирусом. "Необходимо сохранять дисциплину и полностью выполнять указания правительства и врачей", – написал Маринакис на своей странице в инстаграм-аккаунте.

Иванна Сахно, 22 года



Звезда фильма "Тихоокеанский рубеж" сообщила, что заразилась вирусом нового типа. Девушка выложила в своем инстаграм-аккаунте сообщение, что ее тест на COVID-19 оказался положительным.

Голливудская актриса украинского происхождения поделилась с подписчиками информацией, что признаки китайской инфекции у нее появились не сразу. Иванна почувствовала сначала боль в спине, потом в легких, у нее поднялась температура и открылось носовое кровотечение.

Сахно пожелала поклонникам здоровья и попросила людей быть более внимательными друг к другу. Девушка, как и многие больные коронавирусом, призвала всех оставаться дома, даже если симптомов не наблюдается.

Жанна Болотова, 78 лет

25 марта стало известно, что советская актриса заразилась коронавирусом. Женщина подцепила инфекцию после общения с человеком, недавно прибывшим из Германии.

В силу возраста Жанна Болотова находится в группе риска. Было принято решение госпитализировать женщину в больницу в Коммунарке.

Напомним, артистка снималась в таких картинах, как "Любить человека", "Опасный возраст", "Дом, в котором я живу". Особую популярность получила после участия в фильме "Жмурки".

