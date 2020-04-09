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Похудевшая Лолита заставила Урганта стонать от восторга

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лолита Милявская вновь стала гостьей программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Певица удивила ведущего передачи внешним видом.
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На протяжении всей жизни Лолита Милявская поправлялась, худела, снова набирала лишние килограммы и снова их сбрасывала. Певица не устает удивлять общественность своими трансформациями. В шок аудитория пришла во время съемок передачи "Вечерний Ургант", где она стала гостьей.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Любимица миллионов пришла на эфир в облегающем золотистом комбинезоне и жакете. Так она должна была выглядеть на концерте в Crocus City Hall 10 марта, однако шоу Милявской перенесли на осень из-за пандемии коронавируса.

Иван Ургант попросил Лолиту расстегнуть жакет, чтобы она смогла во всей красе продемонстрировать комбинезон. От вида певицы ведущий застонал, выкрикивая протяжное "О-о-о". Он заметил, что за последнее время артистка похудела.

Лолита же решила пошутить. Певица выразила сомнение, что к осени влезет в этот костюм. Всему виной – режим самоизоляции.

"Очень хочется есть. Я держалась до эфира. Потом подумала, ладно. В последний раз влезу (в комбинезон – Прим.ред.)", – сказала она. 

Напомним, что в эфире этого же выпуска передачи Милявская рассказала о сделанных недавно пластических операциях.

Автор: 9 апреля 2020, 14:54

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