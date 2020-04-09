Похудевшая Лолита заставила Урганта стонать от восторга

Лолита Милявская вновь стала гостьей программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Певица удивила ведущего передачи внешним видом.

На протяжении всей жизни Лолита Милявская поправлялась, худела, снова набирала лишние килограммы и снова их сбрасывала. Певица не устает удивлять общественность своими трансформациями. В шок аудитория пришла во время съемок передачи "Вечерний Ургант", где она стала гостьей.

Любимица миллионов пришла на эфир в облегающем золотистом комбинезоне и жакете. Так она должна была выглядеть на концерте в Crocus City Hall 10 марта, однако шоу Милявской перенесли на осень из-за пандемии коронавируса.

Иван Ургант попросил Лолиту расстегнуть жакет, чтобы она смогла во всей красе продемонстрировать комбинезон. От вида певицы ведущий застонал, выкрикивая протяжное "О-о-о". Он заметил, что за последнее время артистка похудела.

Лолита же решила пошутить. Певица выразила сомнение, что к осени влезет в этот костюм. Всему виной – режим самоизоляции.

"Очень хочется есть. Я держалась до эфира. Потом подумала, ладно. В последний раз влезу (в комбинезон – Прим.ред.)", – сказала она.

Напомним, что в эфире этого же выпуска передачи Милявская рассказала о сделанных недавно пластических операциях.