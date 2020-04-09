"Муж железный у вас": Нюшу распекли за откровенные снимки

Смелые кадры артистка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. На них она позирует в черном плаще и откровенном купальнике, выставив оголенные ягодицы.
В подписи она отметила, что завтра встретится с Мистером Смитом, намекнув на фильм "Мистер и миссис Смит". Многие поклонники оценили аппетитные формы певицы Нюши и отметили, что ей есть что показать.
Нашлись и те, кто осудил такой поступок молодой матери. "Муж железный у вас", – написал один из фолловеров. Отметим, после рождения дочери певица Нюша довольно быстро восстановила стройную фигуру. Однако далось ей это с трудом.
Как писали "Дни.ру", в последнее время поклонники все чаще осуждают звезду за ее поведение, считая его излишне откровенным. Сама певица Нюша к нареканиям в свой адрес относится без негатива. Кроме того, артистку критикуют и за то, что она якобы злоупотребляет "инъекциями красоты".
По мнению некоторых фанатов, раньше певица Нюша выглядела естественнее. При этом исполнительница подобные вмешательства отрицает. Ранее она рассказала подписчикам о походе к хирургу, благодаря которому избавилась от фирменной родинки.
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