Ирина Шейк бросила ребенка ради нового романа

Ирина Шейк перестала скрывать отношения с арт-дилером Вито Шнабелем. Парочку вновь застукали на совместной прогулке.



Фото модели с мужчиной разлетелось по Сети. Примечательно, что Ирину Шейк и Вито Шнабеля заметили вместе уже в третий раз за последнюю неделю. Отметим, что ухажер звезды является экс-любовником многих знаменитостей.

Вито Шнабель встречался с Хайди Клум, Дашей Жуковой, Эмбер Херд, Деми Мур, Лив Тайлер. На сей раз Ирина Шейк и ее спутник гуляли на одной из улиц Нью-Йорка. Они явно шли куда-то развлечься, о чем говорил их внешний вид.

Модель предпочла обычному спортивному стилю более нарядный образ. На ее ногах красовались туфли на шпильке, в руке она держала маленькую сумочку.

Отметим, до этого совместного выхода Ирину Шейк с Вито Шнабелем видели еще два раза. В первый, когда модель входила в дом арт-дилера, а во-второй – она садилась в авто к мужчине.

Кроме того, подруга Ирины Шейк рассказала, что модель воспользовалась тем, что ее дочь Лея сейчас с экс-возлюбленным Брэдли Купером, поэтому почти не расстается с новым ухажером. Однако достоверно неизвестно, являются ли их отношения только дружескими или у них бурный роман.

Напомним, ранее Ирина Шейк зажгла в кругу знойных парней. Модель устроила откровенный танец, за которым наблюдали десятки молодых людей.

