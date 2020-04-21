Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Угроза инсульта: Бабкину предупредили об утрате функций движения
Раскрыто местонахождение объявленной мертвой Началовой
Онкобольная Заворотнюк показала фото с Чернышевым
Прилучный распустил руки в отношениях с 75-летней артисткой Рязановой
Российские знаменитости публично накинулись на Аллу Пугачеву
партнеры
Вторник
21 апреля
Лента новостей
22:00
В Башкирии от короновируса умер молодой мужчина
21:57
"Папина копия": россияне ахнули от сходства Тимати с сыном
21:41
Наплевавший на коронавирус Лукашенко попался на чудовищной лжи
21:32
В Петербурге мужчину ударили ножом и ограбили
21:27
Шок: к Киркорову обратились от имени мертвого Хворостовского
21:20
Под Томском загорелась перевозившая пациента машина скорой помощи
21:05
Появилась сенсационная информация о романе Кошкиной с женатым мужчиной
20:43
Прогноз положительный: эксперт прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
20:38
Под Петербургом школьница погибла в ванной от удара током
20:28
Рецепт домашнего медовика
20:21
Как обернуть самоизоляцию себе во благо
20:14
В Москве загорелось здание склада
20:06
Асмус показала огромный живот и поделилась радостью
19:55
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:53
О здоровье можно забыть: раскрыт вред от самоизоляции из-за коронавируса
19:53
Москвичей с симптомами ОРВИ отправили соблюдать режим самоизоляции
19:52
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:38
Шукшина загадочно прокомментировала скандал в семье
18:45
Тарасов наплевал на самоизоляцию и потащил малолетнюю дочь на улицу
18:39
Заторможенное сознание и не только: что стало с Бабкиной после трех недель лечения
18:30
В Якутии мужчина с подозрением на коронавирус погиб при побеге с карантина
18:07
Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2020 года
18:03
"Не кормит? Экономит на тебе?": худенькую невесту Петрова обозвали непородистой
17:54
"Чертовски горяч": дочь Гузеевой призналась в любви к учителю
17:50
Скорая эмоциональная помощь: как спасти близкого человека
17:43
"Готовься": Бородина предостерегла Бузову от свадьбы с кавказцем
17:24
Койки рядом: Стоянов в общаге научился от Сухорукова "хорошему и не очень"
17:19
Ковальчук и Чумаков раскрыли подробности сексуальной жизни
17:18
Коронавирус сказался на психическом состоянии звезды "Великолепного века"
17:17
Перед смертью гитариста Буйнова выставили вон из больницы
17:04
Умер заразившийся коронавирусом известный режиссер
16:55
Вылетевший в Москву самолет совершил вынужденную посадку
16:46
Определен план лечения от коронавируса в России
15:58
"Мы понимаем друг друга с полуподмигивания!": Павел Трубинер и Екатерина Вилкова снова вместе
15:54
"Вечернее пьянство": Собчак и Богомолов взбесили россиян пристрастием к алкоголю
15:51
Светличная получила новый удар после шумихи с покушением внучки
15:46
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
15:46
"Грешила эти дни": Рудковская занялась самобичеванием
15:38
"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
15:15
Россиян предупредили о проблемах с выплатой пенсий из-за коронавируса
15:02
"Куда делся нос?": фотография Орбакайте до пластики шокировала народ
14:58
Лучшие российские сериалы 2019
14:58
Пропуск на время карантина в Москве – все подробности
14:51
"Наконец-то присела": измученная домашними делами Валерия не хочет видеть Пригожина
14:48
Сделано заявление о пропусках для пешеходов в Москве
14:13
"Насте повезло": коллега по сцене проболталась о состоянии больной раком Заворотнюк
14:06
"Повенчались втайне": Борис Моисеев сохранил интимный секрет
14:06
Трое россиян стали заложниками пиратов у берегов Африки
13:55
Свадьба за 60 миллионов: Волочкову тайно сосватали за Абрамовича
13:53
Пригожин ответил Макаревичу: Умных людей в России все меньше
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Время рассудит": заменивший Шепелева Еремеев оправдался перед народом
"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
"Да я реально жирная!": Бузова решила взяться за себя всерьез
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Море позитива": дочь Орбакайте исполнила легендарный хит матери
Алчная Кудрявцева обокрала собственную мать
Шоу-бизнес

"Папина копия": россияне ахнули от сходства Тимати с сыном

Тимати. Фото: instagram.com/timatiofficial
Избранница рэпера Тимати Анастасия Решетова показала детские снимки наследника, себя и музыканта. Поклонники пришли к выводу, что ребенок растет очень похожим на знаменитого отца.
прочитано 300 раз

Модель опубликовала фото в своем инстаграм-аккаунте. Она предложила фолловерам оценить кадры. По словам Анастасии Решетовой, у них с возлюбленным была вечная дилемма: на кого похож их сын Ратмир.

ПО ТЕМЕ

"Я тебя скушаю с потрохами": Тимати угрожает Насте Ивлеевой

 Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Подписчики сошлись во мнении, что малыш – вылитый рэпер Тимати в детстве. "Папина копия", – отметил один из них. При этом некоторые заметили, что у мальчика только мамины губы и улыбка. Другие пришли к выводу, что схожесть мальчика со знаменитыми родителями – 50 на 50.

Напомним, ранее рэпер Тимати отправил послание Насте Ивлеевой, в котором резко раскритиковал ее выпуски и эфиры. Певец сравнил звезду интернета с одной весьма эпатажной персоной.

Отметим, что рэпер Тимати – не только успешный артист, но и отличный бизнесмен. За 16-летнюю карьеру он сколотил целое состояние. Музыкант является основателем и соучредителем группы компаний Black Star, включающей в себя музыкальный лейбл, магазины одежды, рестораны, барбершопы, тату-салоны и многое другое.

Автор: 21 апреля 2020, 21:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Наплевавший на коронавирус Лукашенко попался на чудовищной лжи
"Много маленьких регионов": Украине предрекли распад из-за коронавируса
Сделано заявление об отстранении Зеленского от власти из-за коронавируса
"Давайте говорить откровенно": Лукашенко сделал заявление о выборах

Шоу-бизнес

"Папина копия": россияне ахнули от сходства Тимати с сыном
Шок: к Киркорову обратились от имени мертвого Хворостовского
Появилась сенсационная информация о романе Кошкиной с женатым мужчиной
Асмус показала огромный живот и поделилась радостью

Проишествия

Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Дочь оставила странную запись после слов о фиктивной болезни Заворотнюк

Наследница артистки не намерена сдаваться
Шоу-бизнес

Бывший муж влез в грязный скандал с двойным предательством Федосеевой-Шукшиной

Мужчина объяснил свое видение ситуации
Шоу-бизнес

Заторможенное сознание и не только: что стало с Бабкиной после трех недель лечения

Женщина все еще находится в больнице
Шоу-бизнес

Перед смертью гитариста Буйнова выставили вон из больницы

Откровенное интервью безутешной вдовы

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+