Виктория Лопырева раскрыла интимный секрет

Судя по инстаграм-аккаунту Виктории Лопыревой, модели скучать не приходится. На зависть поклонников она отдыхает в роскошных апартаментах, гуляет с сыном, занимается плаванием и наслаждается личной жизнью. На фотографиях знаменитость выглядит счастливой. И о своей радости она готова, видимо, кричать. Недавно она опубликовала пост, где рассказала о проведенных днях с любимыми на карантине.
Лопырева недавно спросила мужа, что он полезного вынес, находясь на самоизоляции. Игорь, по словам модели, не стал долго думать и ответил, что еще больше в нее влюбился.
"Mission accomplished (в переводе с англ. "Миссия выполнена" – Прим.ред.). А ведь все могло бы быть иначе", – написала Виктория.
Модель отметила, что важно находиться на карантине с теми людьми, с которыми не скучно молчать. Правда, иногда, как рассказала модель, супруг часто называет ее сумасшедшей. И с таким мнением Лопырева не спорит, ведь это отчасти является правдой.
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