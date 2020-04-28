Лопырева приобрела коляску для сына за баснословную сумму

Виктория Лопырева ни в чем не отказывает своему малышу. Как разглядели поклонники, модель купила для наследника дорогую коляску.

Виктория Лопырева проводит дни самоизоляции в Дубае, судя по ее публикациям в инстаграм-аккаунте. Она выходит на прогулки со своим годовалым сыном Марком-Лионелем, однако снимками наследника модель делится редко. Недавно знаменитость решила выложить фото малыша. Но подписчики разглядели совсем другое.

На заднем плане располагалась коляска для сына Виктории. Средство передвижения очень понравилось многим поклонникам, и они решили узнать, где его покупали. Лопырева рассказала, что коляска американского бренда, который много лет изготавливает детские вещи. Оказалось, ее стоимость порядка 100 тысяч рублей.

Как пишет Teleprogramma.pro, как только Виктория родила наследника, она взяла коляску у Нюши, которая ранее также стала мамой. Возможно, со временем средство передвижения перейдет по наследству другим звездным родителям.

Напомним, отцом сына Виктории Лопыревой является бизнесмен Игорь Булатов, который ранее состоял в браке с дочерью строительного магната Самвела Карапетяна. Модель родила возлюбленному наследника в Майами.