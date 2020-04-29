Хранившую интимные снимки рыжего из "Иванушек" любовницу "заживо похоронили"

Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина прославилась, когда рассказала о ребенке от солиста группы "Иванушки" Андрея Григорьева-Апполонова. Теперь женщина вынуждена опровергать собственную смерть.

Как оказалось, Сазыкину "заживо похоронили" еще 21 апреля: некто распространил в соцсетях информацию о кончине Олеси. В сообщении утверждалось, что с экс-возлюбленная рыжего из "Иванушек" жестоко расправились.

Олеся Сазыкина уверена, что новости о ее смерти дело рук юриста и бывшего полицейского Артема Иванова. Мужчина уже давно ее шантажирует. Иванов завладел мобильным телефоном Сазыкиной. В памяти гаджета хранится важная информация, а также интимные фото Андрея Григорьева-Апполонова. Артем требует у Олеси либо три миллиона рублей, либо близости. В противном случае он грозит сделать эти снимки общедоступными.

Экс-избранница рыжего из "Иванушек" подозревает, что у преследующего ее человека могут быть проблемы с психикой. "Он то признается мне в любви, то угрожает меня убить. Он даже каким-то образом узнал телефон моей мамы и названивает ей ночами", – цитирует женщину Sobesednik.ru.

Не так давно Олеся Созыкина попыталась прищучить недоброжелателя. Она попросила знакомого связаться с Ивановым. Тот разговор был записан. Артем признал свою причастность к шантажу и распространению ложной информации.