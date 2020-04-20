Алена Шишкова впервые высказалась о жуткой болезни

С недавних пор Алена Шишкова стала выкладывать снимки, где снята в перчатках. В связи с коронавирусной инфекцией, распространившейся по всему миру, носить перчатки стало не только модно, но и жизненно необходимо. Однако это касается лишь общественных мест. А Алена носит перчатки и дома. Особо наблюдательные фанаты заметили, что если Шишкова публикует фото с голыми руками, почему-то тщательно ретуширует пальцы.
Встревоженные поклонники сделали вывод, что 27-летняя модель тщательно скрывает подагру – воспалительное заболевание суставов. Этим недугом страдала певица Юлия Началова. Вначале артистка пыталась скрыть болезнь, выходя в свет в эффектных ажурных перчатках, а потом призналась, что у нее за недуг, и пожаловалась, какую боль он ей доставляет.
Фанатов насторожило то обстоятельство, что Алена Шишкова недавно посещала медцентр, где ей ставили капельницы и лечили током, что нередко делают при подагре. Еще поклонники переживают, что модель невероятно худенькая. Та же Юлия Началова, кстати, тоже в свое время радикально похудела, что могло спровоцировать заболевание.
Однако Алена Шишкова заявила, что у нее нет никакой подагры. Молодая модель объяснила, что носит перчатки по гораздо более тривиальной причине – у нее испортился маникюр, и ей не хочется показывать его в кадре. К тому же, по словам Алены, у нее очень сухая кожа на руках, и она вынуждена спасаться специальным увлажняющим кремом. А чтобы эффект был более ощутим, она надевает перчатки, объяснила Шишкова фанатам в "Инстаграм".
Из-за карантина, введенного в результате пандемии коронавируса, у модели нет возможности посетить маникюрный салон. Поэтому Алене приходится ограничиваться домашними средствами.
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