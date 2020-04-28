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Пенсионерке Долиной наставили рога из-за больших денег

Лариса Долина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шоу "Маска" на канале НТВ закончилось – все маски сняты. Для многих победа в проекте Анатолия Цоя оказалась шоком. Но еще больше люди удивились, увидев, что рогатым оленем на проекте была Лариса Долина. Но зачем это народной артистке? Неужели пенсии не хватает?
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64-летняя Долина уже несколько лет на пенсии. Но даже с учетом доплаты за звание "Народной артистки России", судя по всему, певица едва сводит концы с концами. И ее участие в "Маске" – очередное тому подтверждение.

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Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

"Лариса Александровна не может прожить на одну пенсию, – цитирует шоумена Гогена Солнцева Sobesednik. – Ей нужно кормить и членов коллектива, и большую семью. Она же не Любка Успенская, которая готова за триста тысяч записывать своими пухлыми губешками поздравления с праздниками незнакомым людям. Долина – серьезная, большая артистка. Настоящая легенда, которая не может не работать".

Как говорят, всем участникам "Маски" на НТВ предложили серьезные контракты, и для живущих без концертов артистов шестизначные суммы стали серьезным подспорьем во время самоизоляции.

Напомним, размер пенсий артистов обсуждается уже давно. В Москве им живется проще – за звания "Народного" или "Заслуженного" предполагается ежемесячная доплата в размере 30 тысяч рублей. С этой надбавкой актриса Светлана Светличная имеет около 50 тысяч в месяц, а певица Алла Пугачева – 47. У певицы Лолиты – 21 тысяча, у "свахи" Розы Сябитовой – 15.

Автор: 28 апреля 2020, 17:31
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63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

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