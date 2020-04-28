Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Врачи бросились спасать добитого с особым цинизмом пожилого Джигарханяна
"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
Дочь оставила странную запись после слов о фиктивной болезни Заворотнюк
"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
"Лапочка!": Малышева поздравила Гузееву с рождением сына
партнеры
Вторник
28 апреля
Лента новостей
17:31
Пенсионерке Долиной наставили рога из-за больших денег
17:30
Беременная звезда "Дома-2" призналась в отношениях с женатым мужчиной
17:30
В Москве продлен карантин из-за коронавируса
17:30
Лопырева приобрела коляску для сына за баснословную сумму
17:21
Актриса Наталья Гвоздикова: За что Господь послал мне такое испытание?
17:10
"Инопланетное происхождение": найдена связь между видео с НЛО и коронавирусом
17:09
Марат Башаров решился на ДНК-тест после скандала
16:57
Тимати за неприлично дорогую сумму купил квартиру с убогим видом
16:46
"Надеюсь, переживем": запертая дома Валерия встревожена агрессивным поведением Пригожина
16:45
Молодая супруга Петросяна радует народ пикантными фото из ванной
16:32
Разругавшемуся с Цымбалюк-Романовской Джигарханяну перекрыли кислород
16:23
Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" о тяготах жизни актера: Бесконечные переработки и долгое ожидание
16:22
Киркоров задрожал перед побитой на "Маске" Долиной
16:16
Не смог оправиться от горя: последний любовник Началовой перестал выходить на связь
16:01
Перечислены новые лекарства от коронавируса
15:55
Довели: затравленная Бородина закатила публичную истерику
15:40
"Актрисам необязательно теперь быть идеальными": Снигирь показала фото без ретуши
15:34
"Нечем заняться": Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста
15:29
Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 апреля 2020 года
15:17
Дочь Юлии Меньшовой растет красавицей
15:09
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
14:59
Вскрылись подробности лечения Лещенко от коронавируса
14:54
Дума ускорит работу над приоритетными для ЦБ законопроектами
14:51
Умею многое: фаворитка Градского зарабатывает на карантине приватными "концертами"
14:48
Преобразившаяся звезда "Папиных дочек" стала копией Мэрилин Монро
14:35
"Я против феминизма": Акиньшина сделала громкое заявление на фоне скандала с Тодоренко
14:30
"Я сваливаю!": Самбурская в слезах поведала о домашнем насилии
14:30
Названа самая уязвимая перед коронавирусом группа крови
14:23
Володин сравнил медицинскую помощь в России и США в период эпидемии
14:21
"Начали тявкаться": Подольская откровенно о ссорах с Пресняковым
14:08
Семенович впервые показала любовника
13:57
"Я сдаюсь": заболевшая коронавирусом рассказала о страшных мучениях
13:54
Безумные деньги: озвучена официальная стоимость услуг суррогатной матери для геев
13:48
"Маргарита на балу Сатаны!": 53-летняя Литвинова не постыдилась обнажиться
13:45
Под Москвой мужчина жестоко расправился с отцом
13:39
Объедающаяся Асмус заявила о большой проблеме
13:30
Стало известно о воссоединении Тимати с бывшей возлюбленной
13:30
"Уже в лоб себя предлагает": "растопырку" Волочкову сняли с эффектным мужчиной
13:25
Песков объявил о большом выступлении Путина на встрече с губернаторами
13:15
Виделся с Вангой: Киркоров неожиданно заговорил о смерти
13:03
Артем Инютин: Кризис – время новых возможностей
13:00
Создатели рассказали о судьбе популярного сериала "Проект "Анна Николаевна"
12:57
Как звезды зарабатывают на карантине
12:55
Рекордно низкое давление: синоптики предупредили метеозависимых москвичей
12:48
На Новодевичьем кладбище отказались похоронить молодую жену Петросяна
12:44
"Ему резко стало холодно": Рязанова вспомнила смерть сына
12:32
Хочет всех заразить коронавирусом: вскрылись реальные планы Лукашенко
12:30
"Раз уж помираю, то не стыдно": Муцениеце публично обратилась к Прилучному
12:23
"Мне трудно где-то познакомиться": Воробьев пожаловался на одиночество в США
12:16
Россия обогнала Иран по числу заболевших коронавирусом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Появились сенсационные данные о вылечившемся от коронавируса Лещенко
"Нагнул меня!": прожженный Тарасов обчистил до нитки доверчивую Бузову
Сраженному недугом отцу Жанны Фриске стало хуже
Лидия Федосеева-Шукшина в плохом состоянии не узнала родную дочь
"Это неизлечимо": критик Аллы Пугачевой жутко себя чувствует
Шоу-бизнес

Разругавшемуся с Цымбалюк-Романовской Джигарханяну перекрыли кислород

Степан Джигарханян. Фото: instagram.com/s_jigro
Пасынок Армена Джигарханяна Степан уже много лет живет в Америке. Там он профессионально играет в казино, зарабатывая приличные деньги. Однако коронавирус внес существенные коррективы в налаженную жизнь мужчины.
прочитано 391 раз

Сейчас Америка, где живет Степан Джигарханян, на первом месте по количеству больных коронавирусом. К счастью, сам мужчина здоров. Однако внимательно следит за тем, что происходит в стране. Так, он рассказал, что в Лас-Вегасе закрылись все казино. Получается, что у Степана нет возможности зарабатывать игрой.

ПО ТЕМЕ

"Без меня ей никак. Я ей нужен": неожиданная реакция сына Джигарханяна на выпад Цымбалюк-Романовской

"Несчастный наперсточник!": Цымбалюк-Романовская сцепилась с проигравшим в карты дом Джигарханяном

"Беспрецедентный случай! Такое случалось лишь однажды, 57 лет назад. Тогда в день похорон Кеннеди казино закрыли на один день. А сейчас они не работают уже больше месяца", – сообщил Джигарханян в разговоре с "Собеседником". При этом он отметил, что двери казино сконструированы так, что они почти не запираются, поэтому полицейским и частной охране приходится дежурить возле них во избежание противоправных действий со стороны населения.

Впрочем, по словам Степана, разгула криминала нет, хотя, что интересно, с прилавков пропало все оружие и боеприпасы. Однако, как отметил Джигарханян, это типично для Америки.

Степан Джигарханян не скрывает, что игра в казино это его самый любимый вид доходов. Он профессиональный игрок, участвует в поединках почти 30 лет. По признанию Степана, за эти годы с ним случалось всякое. "По джентльменскому соглашению договаривались со мной не играть в определенные Игры. Запрещали ряд Игр или ограничивали в размере ставок, вводили персональные правила. Налагали полный запрет на Игру, но все же при свободном посещении заведения. Вносили в "Черные списки" с запретом не только на вход, а даже на появление на парковке Казино (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассказал Джигарханян.

Бывали даже случаи, когда его его не пускали в казино, объясняя тем, что он "профессиональный Игрок, систематически наносящий финансовый ущерб Казино". Сейчас Степан убежден, что после того, как закончится пандемия, изменится и сам подход к игре.

Отметим, что Джигарханян известен не только тем, что его приемным отцом является прославленный артист, но и рядом скандальных шоу на телевидении. Степан не раз вступал в полемику с бывшей женой своего приемного родителя Виталиной Цымбалюк-Романовской. Он убежден, что эта киевская пианистка находит любой повод, чтобы пропиариться.

Автор: 28 апреля 2020, 16:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая жизнь покинувшего больного отца Джигарханяна

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Убожество": вставший на колени Зеленский опозорился на весь мир
Путин жестко отчитал губернаторов за колдобины
В Сети появился убойный компромат на Порошенко
КНДР: куда пропал лидер страны Ким Чен Ын

Шоу-бизнес

Пенсионерке Долиной наставили рога из-за больших денег
Беременная звезда "Дома-2" призналась в отношениях с женатым мужчиной
Лопырева приобрела коляску для сына за баснословную сумму
Актриса Наталья Гвоздикова: За что Господь послал мне такое испытание?

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Алибасов дерзко ответил убитой предательством Федосеевой-Шукшиной

Продюсер дал интервью на щекотливую тему
Шоу-бизнес

Сраженному страшной болезнью Васильеву нашли замену

Телеведущий пока не в состоянии работать
Шоу-бизнес

Наргиз сделала заявление о раке

При первом обращении в клинику врачи ничего не обнаружили
Политика

"Убожество": вставший на колени Зеленский опозорился на весь мир

Президента Украины распекли за унижение

Гороскоп

Гороскоп на май 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2020 года
Совет на выходные, 25-26 апреля 2020 года
Гороскоп на выходные, 25-26 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+