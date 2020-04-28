Разругавшемуся с Цымбалюк-Романовской Джигарханяну перекрыли кислород

Сейчас Америка, где живет Степан Джигарханян, на первом месте по количеству больных коронавирусом. К счастью, сам мужчина здоров. Однако внимательно следит за тем, что происходит в стране. Так, он рассказал, что в Лас-Вегасе закрылись все казино. Получается, что у Степана нет возможности зарабатывать игрой.
"Беспрецедентный случай! Такое случалось лишь однажды, 57 лет назад. Тогда в день похорон Кеннеди казино закрыли на один день. А сейчас они не работают уже больше месяца", – сообщил Джигарханян в разговоре с "Собеседником". При этом он отметил, что двери казино сконструированы так, что они почти не запираются, поэтому полицейским и частной охране приходится дежурить возле них во избежание противоправных действий со стороны населения.
Впрочем, по словам Степана, разгула криминала нет, хотя, что интересно, с прилавков пропало все оружие и боеприпасы. Однако, как отметил Джигарханян, это типично для Америки.
Степан Джигарханян не скрывает, что игра в казино это его самый любимый вид доходов. Он профессиональный игрок, участвует в поединках почти 30 лет. По признанию Степана, за эти годы с ним случалось всякое. "По джентльменскому соглашению договаривались со мной не играть в определенные Игры. Запрещали ряд Игр или ограничивали в размере ставок, вводили персональные правила. Налагали полный запрет на Игру, но все же при свободном посещении заведения. Вносили в "Черные списки" с запретом не только на вход, а даже на появление на парковке Казино (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассказал Джигарханян.
Бывали даже случаи, когда его его не пускали в казино, объясняя тем, что он "профессиональный Игрок, систематически наносящий финансовый ущерб Казино". Сейчас Степан убежден, что после того, как закончится пандемия, изменится и сам подход к игре.
Отметим, что Джигарханян известен не только тем, что его приемным отцом является прославленный артист, но и рядом скандальных шоу на телевидении. Степан не раз вступал в полемику с бывшей женой своего приемного родителя Виталиной Цымбалюк-Романовской. Он убежден, что эта киевская пианистка находит любой повод, чтобы пропиариться.
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