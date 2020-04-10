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"Без меня ей никак. Я ей нужен": неожиданная реакция сына Джигарханяна на выпад Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Виталина Цымбалюк-Романовская бурно отреагировала на информацию о своей свадьбе с приемным сыном своего бывшего мужа Армена Джигарханяна Степаном. Еще более категоричной оказалась реакция самого Степана на слова пианистки.
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Все началось с того, что 1 апреля "Дни.ру" вышли с материалом о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская и пасынок ее бывшего мужа Армена Джигарханяна Степан решили пожениться. Разумеется, это была шутка. На самом деле между киевской пианисткой и приемным сыном легендарного артиста весьма натянутые отношения. "Кому он нужен, такое б/у... Боже упаси! Я к нему даже не приближалась никогда", – жестко заявила в интервью Виталина.

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 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

В свою очередь, Степан Джигарханян обвинил Цымбалюк-Романовскую во лжи. Дескать, ее слова о том, что он "работает картежником" и будто бы проиграл дом своей матери Татьяны Власовой и Армена Джигарханяна, на самом деле неправда. "Виталина – патологическая лгунья и ушлая интриганка", – отрезал Степан.

Мужчина убежден, что Виталина Цымбалюк-Романовская специально распространяет ложную информацию о нем, чтобы лишний раз пропиариться и самоутвердиться. "Ей аплодируют 10-12 ручных троллей и теток из постоянной свиты. Уровень интеллекта у тех и других чуть ниже, чем у креветок", – заявил Джигарханян.

Степан высказал мнение, что таким образом Виталина его провоцирует на то, чтобы он ей развернуто ответил, опровергнув ее слова. В том числе и на шоу. Но он решил поступить неожиданно – делать этого не будет. "Без меня ей никак. Я ей нужен. Только вот беда – она мне нет", – цитирует Степана Джигарханяна "Собеседник".

Напомним, что Степан Джигарханян был моделью и актером, но после переезда в Америку стал зарабатывать на азартных играх – в частности, играл в покер. По слухам, он зачастил в Москву, став сниматься в различных шоу, потому что сильно проигрался. Говорят, теперь перед камерами ему приходится разыгрывать спектакль о романе с Ольгой Казаченко. За это шоу, говорят, неплохо заплатили.

Автор: 10 апреля 2020, 10:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Виталина и Ольга стоят друг друга. Две золушки из Запрудья, гоняющиеся за известными именами и хорошим «приданым».
Степану «очень повезло»!!! Отчим в одну кучу наступил, а Степан в другую.
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