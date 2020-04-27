Дакота рассказала о слезах Тодоренко

После неосторожно сказанных слов Регины Тодоренко в недавнем интервью на ведущую накинулись с жесткой критикой, причем как обычные люди, так и знаменитости. Среди них оказалась и Рита Дакота. Однако она уже пожалела о своем поступке и извинилась.

"История с Региной закончилась тем, что мы все утро с ней плакали и просили друг у друга прощения", – объявила Рита Дакота. Она призналась, что первая связалась с затравленной телеведущей, которая из-за своих слов о домашнем насилии лишилась ряда выгодных рекламных контрактов и находится буквально в шаге от того, чтобы не потерять и карьеру.

Певица уточнила, что до сих пор ранена словами Регины, однако куда больше ее травмировало то, что началось после. Дакота объяснила, что извинялась за то, что так резко высказалась в адрес Тодоренко, что ей следовало найти более мягкие слова. "Я неосознанно подлила масла в огонь всеобщей ненависти", – стала сокрушаться Рита.

В итоге она поговорила с психологом (который, кстати, был против того, чтобы Рита извинилась перед Региной), потом с духовным наставником (который поддержал решение певицы), а затем набрала самой ведущей. "Ты можешь быть сто раз правой, но какой от этого толк, когда высказанное тобой мнение против жестокости порождает новую жестокость, и круг замыкается?" – задала риторический вопрос Рита Дакота.

Теперь певица очень довольна, что извинилась и сама получила извинения. Она рассказала, что после этого они с Региной Тодоренко стали думать, что можно сделать в сложившихся обстоятельствах. "Как информировать подписчиков, в какой фонд можно сделать пожертвование... Узреть что-то хорошее в любой ужасной ситуации. Пускай через боль. Пускай через ошибки. Это ли не рост, это ли не то, что делает нас человечными..." – рассудила Рита Дакота у себя в "Инстаграм".