Рита Дакота решила ограничить двухлетнюю дочь в еде

Уже два месяца Дакота вместе с возлюбленным и дочерью находится на Бали, публикуя многочисленные фотографии с отпуска в своем инстаграм-аккаунте. Певица проводит время насыщено – пляж, море, песок, прогулки... Но помимо основного досуга, Рита погрузилась в изучение эзотерики. Девушка даже простояла полчаса на гвоздях.
Уделив время самоанализу, Дакота переключилась на свою маленькую дочь. Певица не на шутку обеспокоилась ее рационом. Она даже решила спросить у поклонников, как следует кормить Мию.
"Вы даете вашим деткам (2-3 года) сладкое? Поделитесь, пожалуйста, мнением, ограничивать ли ребенка. И еще: даете ли вы мясо малышам, если сами не едите его? <...> На днях беру консультацию психолога детского топового и диетолога", – написала Рита в публикации.
Большинство подписчиков высказали мнение о том, что ребенка нельзя ограничивать в еде, тем более в мясе. Другие посоветовали певице избавить дочь от "тяжелых" продуктов. Но комментаторы все же посоветовали сначала обратиться к специалистам, поскольку для каждого диета может быть индивидуальной.
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