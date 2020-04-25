"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение

Близкий друг Надежды Бабкиной обратился к поклонникам звезды. Он призвал россиян молиться о здоровье певицы.

Накануне концертный директор Сергей Горох сообщил поклонникам Надежды Бабкиной радостную новость. Артистку наконец вывели из состояния искусственной комы. Звезда уже может говорить и даже созвонилась со своим сыном Данилой.

Близкий друг певицы считает, что пока рано поздравлять ее с выздоровлением. По его словам, врачи еще не стабилизировали состояние артистки. "Они ждут, как поведет себя ослабленный организм. В эти дни может произойти всякое: как в одну, так и в другую сторону", – заявил мужчина.

Он призвал поклонников Надежды Бабкиной молиться за ее здоровье: "Массовая молитва творит чудеса". Мужчина добавил, что болезнь обязательно скажется на творческой деятельности звезды. Ей придется пройти длительную реабилитацию перед тем, как вновь выйти на сцену, сообщает издание "Собеседник".



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