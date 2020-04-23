"Мне неловко": почему Краско не общается с Боярским

89-летний актер Иван Краско самоизолировался на даче. Рядом живет его коллега Михаил Боярский. Однако артисты не общаются.

Иван Краско входит в группу риска по коронавирусу. Говорят, для старшего поколения он особенно опасен. Артист собрал вещи и уехал на дачу, в поселок Керро Ленинградской области. Вместе с ним самоизолировались два его сына от Натальи Вяль.

Поначалу пребывание на даче Краско воспринимал как отпуск, но теперь на актера обрушились проблемы. "Если до карантина у меня были то творческая встреча, то ток-шоу на федеральном канале по семейным разборкам, то теперь – ничего. И, соответственно, никаких доходов, кроме зарплаты и пенсии, нет. Пожалуйста – я просто как бомж", – пожаловался он.

По словам звезды, денег ужас как не хватает. Теперь приходится на всем экономить. "Доширак" и "Роллтон", между прочим, неплохая еда!" – сделал открытие 89-летний артист.

Чтобы не впасть в депрессию, он работает на участке и колет дрова для бани. "Купили два кубометра за семь тысяч рублей. Ольха – моя любимая! Царские дрова. Очень крупные. Я их перекалываю, и все говорят: "Надо же, дед стоит: тюк-тюк..." А сосед Миша Боярский шутит: "Я же говорил, у меня сосед – дятел!" – рассказал Иван Краско.

По словам артиста, со звездой фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" он пока не общается. Оказывается, Михаил Боярский на время самоизоляции тоже переехал за город, причем вместе с родственниками. Иван Краско не хочет навязываться. "Неловко мне, там у него внуки – Андрюшка и Григорий. Зачем я буду лезть? Потеплее будет, так и пойду к нему", – цитирует артиста сайт "Комсомольская правда".