Экс-супруга Ивана Краско попалась на лжи о беременности

Оказалось, что девушка не находится в положении. Экс-супруга Краско сделала тест на беременность в присутствии гинеколога. О оказался отрицательным. "Чушь какая-то! Я делала три теста и они были положительными", – негодовала начинающая актриса.
Но эта ложь стала лишь началом. Предполагаемый наследник пенсионера Александр Яковлев пришел в студию с матерью. Женщина по имени Марина утверждала, что у нее был роман с Краско во время съемок одного фильма. Но странность в том, что она не помнит, ни название картины, ни где она снималась. Кроме того, забыла она и то, что в то время Иван Иванович носил усы.
Шокированный происходящим народный артист, как ни старался, но так и не смог вспомнить бывшую любовницу. Тогда он дал согласие на проведение ДНК-теста, чтобы, наконец, поставить точку в этой истории. Тест подтвердил, что Александр является сыном Ивана Ивановича.
"Значит, мы родственники", – изумился Краско.
Позже всплыли новые подробности. После общения с героями передачи выяснилось, что Марина не является матерью Александра. Судя по всему, материал для ДНК-теста подменили.
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