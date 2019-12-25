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Экс-супруга Ивана Краско попалась на лжи о беременности

Наталья Краско с супругом. Фото: instagram.com/natalia_krasko
89-летний актер Иван Краско стал гостем передачи "На самом деле". Туда же явилась и его молодая экс-супруга Наталья Шевель, утверждающая, что беременна от предполагаемого сына артиста. 
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Оказалось, что девушка не находится в положении. Экс-супруга Краско сделала тест на беременность в присутствии гинеколога. О оказался отрицательным. "Чушь какая-то! Я делала три теста и они были положительными", – негодовала начинающая актриса.

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Иван Иванович Краско актер

Но эта ложь стала лишь началом. Предполагаемый наследник пенсионера Александр Яковлев пришел в студию с матерью. Женщина по имени Марина утверждала, что у нее был роман с Краско во время съемок одного фильма. Но странность в том, что она не помнит, ни название картины, ни где она снималась. Кроме того, забыла она и то, что в то время Иван Иванович носил усы.

Шокированный происходящим народный артист, как ни старался, но так и не смог вспомнить бывшую любовницу. Тогда он дал согласие на проведение ДНК-теста, чтобы, наконец, поставить точку в этой истории. Тест подтвердил, что Александр является сыном Ивана Ивановича. 

"Значит, мы родственники", – изумился Краско.

Позже всплыли новые подробности. После общения с героями передачи выяснилось, что Марина не является матерью Александра. Судя по всему, материал для ДНК-теста подменили. 

25 декабря 2019, 22:02
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Пусть Краско зарабатывает деньги. Ведь противно, когда миллионы загребают цымбалалайкиШурыгины. Почему ему нельзя?
1

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