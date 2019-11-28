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"Я была под постоянным контролем": молодая жена о невыносимой жизни в семье Краско

Иван Краско и Наталья Шевель. Кадр youtube.com
Прошел год, как расстались актеры Иван Краско и Наталья Шевель. Лишь сейчас молодая женщина призналась, как ей тяжело жилось с престарелым артистом, причем причина была вовсе не в нем.
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В 2018 году 89-летний Иван Краско оформил развод со своей 28-летней супругой Натальей. Впрочем, изначально паре, чья разница в возрасте составляет 60 лет, не давали больших шансов на счастливую и гармоничную супружескую жизнь. Тем не менее, Наталье и Ивану удалось продержаться три года. Они расстались друзьями, более того, она даже скучает по их утренним разговорам, общим идеям, его юмору.

Но лишь сейчас Наталья призналась, что все могло бы закончиться гораздо хуже. Причина в большой семье Ивана Краско. "Представьте, что он император и у него империя близких людей. Среди них есть не очень хорошие люди, которые говорят всякие гадости. Это было тяжело, а Иван меня не поддерживал. Он научился жить так, чтобы никакие проблемы его не касались", – объяснила Наталья Краско.

При этом она, в отличие от мужа, не могла так абстрагироваться. "Меня все ранит, беспокоит, а ему было все равно. Меня тревожило, что они считали, что я могу навредить ему, подставить, недосмотреть, не поднести вовремя лекарства. Если бы что-то с ним случилось, меня бы все возненавидели. Обвинили бы в этом. Когда ты постоянно находишься под таким давлением, это невыносимо. Особенно если ты один", – пожаловалась артистка.

Сейчас Наталья чувствует себя гораздо свободнее. "Раньше я находилась под постоянным контролем. Все следили, как ты повернулся, что ты сказал. Поэтому я всегда думала, как я себя веду, что говорю. В этом смысле мне повезло: у меня не было скелетов в шкафу", – цитирует Наталью Краско сайт "Комсомольская правда".

Женщина призналась, что именно поэтому она и не могла родить ребенка мужу, хотя тот очень этого хотел. "О том, что мне негде жить или что меня терроризировали некоторые его родственники, он не думал. Иван Иванович ничего не сделал, чтобы мы нормально существовали вместе. Он все видел и говорил: "Ну потерпи, потерпи". Я бы, может, и родила, будь у нас хотя бы немного другие условия", – заявила Краско.

Наталья не исключила варианта, что даже родив могла остаться без крыши над головой. "Он соглашался, что нужна хотя бы комната, где мы можем жить. Ведь не стань Ивана, меня бы его родственники с ребенком в этот же день выгнали из квартиры. И были бы правы", – заключила женщина.

Спустя год после развода Наталья Краско не скрывает, что до сих пор одна. Она призналась, что и не думает о другом мужчине: "Хоть и год прошел, тяжело об этом говорить. Хочется человека, который не струсит. Друга, который будет понимать и поддерживать меня. Такого, чтобы не убегал, как Иван Иванович. Ведь по факту получается, он меня бросил".

Автор: 28 ноября 2019, 14:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Страстный поцелуй 84-летнего Краско

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Дура ты, Наташа!!
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