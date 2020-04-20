"Живет двойной жизнью и что-то скрывает": сенсационные данные об избраннике Темниковой

В личной жизни певицы Елены Темниковой произойдут серьезные изменения. По крайней мере, так считает эксперт.

"Музыка – настоящая страсть и любовь Елены. Так сильно, как она любит музыку, она не любит ничего и никого на свете, – начала свой рассказ о Темниковой ясновидящая Кажетта Ахметжанова. – В личной жизни девушке не очень везет. Она была любима, и любила сама. И сейчас рядом с ней есть мужчина. Но это не тот человек, кто пойдет с ней дальше по жизни. Ни к чему хорошему их отношения не приведут. Этот мужчина тормозит развитие Елены, и подъема, который планирует певица, не произойдет, пока она в паре с этим человеком. Ее избранника нельзя назвать плохим человеком, но он абсолютно ей не подходит. Этот мужчина не может ей дать ничего. К тому же, он живет двойной жизнью и что-то скрывает от Елены. Карты говорят, что с этим человеком она расстанется.



По словам ясновидящей, уже в следующем году Темникова получит предложение выйти замуж. "Не думаю, что ей стоит соглашаться на этот брак, так как ей снова встретится человек с тяжелой кармой. Это совсем не значит, что все ее мужчины будут похожи. Просто сейчас не ее время", – предупредила она.

Сейчас Елена сильно переживает за свои доходы, но, как уверяет Ахметжанова, этого делать не нужно. У певицы впереди три года финансового подъема. Следующий год ее жизни можно назвать годом крупных покупок. Она продаст квартиру, перевезет родственников в загородный дом, а сама переедет в квартиру большей пощади. Еще в скором времени у Елены появится новый друг, который поможет ей открыть какой-то небольшой собственный бизнес.

В данный момент Елена не удовлетворена своей карьерой. "Она уверена, что способна на большее. Но Вселенная одарила девушку не только музыкальным талантом... Темникова может стать прекрасной актрисой. Собственно, кинопроектами она и займется в 2020 году. Вижу, что совсем скоро она получит интересное предложение по работе в кино. Это поможет стать ей еще более популярной. Елена просто обречена быть звездой", – добавила гадалка.